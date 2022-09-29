《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒１５％，報８１２２﹒３５點，

上證３８０指數收升０﹒１６％，報５５８０﹒４５點。

股市表現差，加上人幣持續疲軟引發外資離場憂慮，Ａ場券商股盤中急跌，目前整體板塊表

現創下三年半新低。４９隻券商股僅２隻上升，中金公司（滬：６０１９９５）跌逾３％，海通

證券（滬：６００８３７）跌２﹒７％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒４％，中信証券

（滬：６０００３０）下滑１﹒８％。

全球主要海運航線的運價在傳統旺季的第三季下跌，當中有中國北美航線運價挫逾八成。Ａ

股航運股明顯走弱，招商南油（滬：６０１９７５）跌停，中遠海能（滬：６０００２６）瀉

７﹒１％，招商輪船（滬：６０１８７２）均挫６﹒４％，中遠海特（滬：６００４２８）跌

２﹒９％，長久物流（滬：６０３５６９）跌３﹒６％。

西方與俄羅斯能源衝突加劇，美國庫存數據意外減少，擴大短期內供應收緊可能性。加上美

元滙價偏軟，帶動國際油價連續第二天上揚，錄得７月以來最大升幅。石油股全反彈，中國海油

（滬：６００９３８）升１﹒９％，中海油服（滬：６０１８０８）漲１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

