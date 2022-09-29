《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指半日升０﹒５５％，報１０９５９﹒７２點，深證中

小創新指數半日升０﹒４９％，報２１９４﹒６３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０７﹒４億元，用１２﹒６億元

或２﹒４％。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，促進經濟回穩向上，確保運行

在合理區間，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。大基建板塊異動拉升，宏

潤建設（深：００２０６２）飆７﹒９％，浙江建投（深：００２７６１）升１﹒６％，浙江交

科（深：００２０６１）升１﹒５％。

一線內房旭輝控股受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日市值再蒸發超過兩成，股

價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中天服務

（深：００２１８８）急挫８﹒９％，中迪投資（深：０００６０９）瀉９﹒４％，新華聯

（深：０００６２０）跌近７％。

針對部分自媒體為兜售飼料添加劑和獸藥產品而故意渲染生豬漲價氛圍、誘導養殖戶盲目壓

欄惜售和二次育肥等行為，國家發改委價格司指導地方發展改革委對相關自媒體進行約談。生豬

概念仍全線上漲，天邦食品（深：００２１２４）飆４﹒１％，羅牛山（深：０００７３５）升

２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

