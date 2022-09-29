《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指今日收升０﹒１８％，報１０９１９﹒４４點，深證

中小創新指數收跌０﹒０７％，報２１８２﹒４６點。

受到歐洲能源危機影響，當地市場採暖產品需求增加，內媒引述報道，中國對歐洲電暖器、

電熱毯等出口同比激增。Ａ股採暖產品相關股份走高，彩虹集團（深：００３０２３）在六個交

易日內取得四個漲停板。不過，部分概念股降溫，美的集團（深：０００３３３）、格力電器

（深：０００６５１）跌逾１％。

一線內房旭輝控股受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日市值再蒸發超過兩成，股

價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中天服務

（深：００２１８８）、中迪投資（深：０００６０９）、新華聯（深：０００６２０）齊齊跌

停。

國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，促進經濟回穩向上，確保運行

在合理區間，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。大基建板塊異動拉升，宏

潤建設（深：００２０６２）飆６﹒７％，浙江交科（深：００２０６１）升０﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

