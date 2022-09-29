  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

29/09/2022 15:16

《深股通》深成指收升０﹒１８％，中小創新指跌０﹒０７％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指今日收升０﹒１８％，報１０９１９﹒４４點，深證
中小創新指數收跌０﹒０７％，報２１８２﹒４６點。
　　受到歐洲能源危機影響，當地市場採暖產品需求增加，內媒引述報道，中國對歐洲電暖器、
電熱毯等出口同比激增。Ａ股採暖產品相關股份走高，彩虹集團（深：００３０２３）在六個交
易日內取得四個漲停板。不過，部分概念股降溫，美的集團（深：０００３３３）、格力電器
（深：０００６５１）跌逾１％。
　　一線內房旭輝控股受流動性危機影響，遭多家大行下調評級，今日市值再蒸發超過兩成，股
價刷新五年半新低。同業有難影響房地產行業前景，Ａ場地產股陪跌，中天服務
（深：００２１８８）、中迪投資（深：０００６０９）、新華聯（深：０００６２０）齊齊跌
停。
　　國務院總理李克強主持召開穩經濟大盤四季度工作推進會議，促進經濟回穩向上，確保運行
在合理區間，要用好政策性開發性金融工具，加快基礎設施項目建設。大基建板塊異動拉升，宏
潤建設（深：００２０６２）飆６﹒７％，浙江交科（深：００２０６１）升０﹒６％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金