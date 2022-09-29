《經濟通通訊社２９日專訊》針對部分自媒體為兜售飼料添加劑和獸藥產品而故意渲染生豬

漲價氛圍、誘導養殖戶盲目壓欄惜售和二次育肥等行為，國家發改委價格司指導地方發展改革委

對相關自媒體進行約談，要求合法合規經營，不得捏造散布生豬漲價信息、故意渲染漲價氛圍。

相關自媒體負責人表示，將立即糾正自身錯誤行為，不為吸引眼球、增加流量、推銷產品而渲染

漲價氛圍，避免誤導生豬養殖戶。此外，價格司還對部分故意誇大其詞、渲染生豬漲價氛圍的市

場機構進行了提醒。

據發改委監測，上周（９月１９－２３日）內地３６個大中城市精瘦肉零售價格周均價相較

去年同期上漲３０％，進入過度上漲二級預警區間。依照預案規定，將於本周投放今年第４批中

央豬肉儲備，並指導各地聯動投放地方政府豬肉儲備。

Ａ場生豬概念仍全線上漲，天邦食品（深：００２１２４）飆３﹒９％，羅牛山

（深：０００７３５）、唐人神（深：００２５６７）、華統股份（深：００２８４０）等彈逾

２％，神農集團（滬：６０５２９６）、巨星農牧（滬：６０３４７７）、上海梅林

（滬：６０００７３）、新五豐（滬：６００９７５）、金新農（深：００２５４８）等均升超

１％。（ｗｌ）

