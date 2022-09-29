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AH股新聞

29/09/2022 10:35

《中國要聞》美國男子設德州地產騙局在華詐騙逾億，遭美控欺詐罪

　　《經濟通通訊社２９日專訊》一名５９歲美國公民以詐騙方式在中國兜售美國德州房地產發
展項目，投資者部分資金被挪用支付佣金及其他不相關的項目，甚至被用作償還信用卡欠款，詐
騙款項超過２６００萬美元（折合約１﹒８７億元人民幣）。該名男子日前在德州被控七項電信
欺詐、一項串謀電信欺詐和一項證券欺詐，周一（２６日）首次出庭。美國證券交易委員會也另
行對其提起了民事訴訟。
　　被告人巴頓是房地產開發公司ＪＭＪ的總裁以及房地產投資公司卡內基開發公司的首席執行
官。根據起訴書內容，巴頓在中國杭州推銷德州房地產項目時，聲稱投資者將投資八成的所需資
金，合作的建築商將在當地購買地皮建設房地產項目，兩年後巴頓會連本帶息歸還所有初始投資
。為了增加可信度，他更假稱自己與美國政界人士有關係。
　　但事實上，巴頓不但將每處房產的成本誇大了接近兩倍，在某些情況下他甚至從未實際購買
過房產，巴頓將投資者的資金用於支付佣金、顧問費用，投資了不相關的項目，甚至用以支付與
項目無關的信用卡帳單，後來巴頓用籌得的新資金用作向早期投資者支付利息，構成了龐氏騙局
。起訴書顯示，投資者在該計劃中損失了２６００多萬美元。（ｅｙ）
　
　
　

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