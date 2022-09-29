《經濟通通訊社２９日專訊》一名５９歲美國公民以詐騙方式在中國兜售美國德州房地產發

展項目，投資者部分資金被挪用支付佣金及其他不相關的項目，甚至被用作償還信用卡欠款，詐

騙款項超過２６００萬美元（折合約１﹒８７億元人民幣）。該名男子日前在德州被控七項電信

欺詐、一項串謀電信欺詐和一項證券欺詐，周一（２６日）首次出庭。美國證券交易委員會也另

行對其提起了民事訴訟。

被告人巴頓是房地產開發公司ＪＭＪ的總裁以及房地產投資公司卡內基開發公司的首席執行

官。根據起訴書內容，巴頓在中國杭州推銷德州房地產項目時，聲稱投資者將投資八成的所需資

金，合作的建築商將在當地購買地皮建設房地產項目，兩年後巴頓會連本帶息歸還所有初始投資

。為了增加可信度，他更假稱自己與美國政界人士有關係。

但事實上，巴頓不但將每處房產的成本誇大了接近兩倍，在某些情況下他甚至從未實際購買

過房產，巴頓將投資者的資金用於支付佣金、顧問費用，投資了不相關的項目，甚至用以支付與

項目無關的信用卡帳單，後來巴頓用籌得的新資金用作向早期投資者支付利息，構成了龐氏騙局

。起訴書顯示，投資者在該計劃中損失了２６００多萬美元。（ｅｙ）







