《經濟通通訊社２９日專訊》被指有流動性問題的內房企業遠洋集團（０３３７７），旗下
海外子公司遠洋資本據報擬就一筆規模３﹒５億美元的債券進行展期，該筆債券在新加坡交易所
發行，今年１０月２５日到期，換言之若展期未獲通過，則遠洋資本便需要在一個月內償還這筆
債券。
遠洋資本本月初曾就一筆境內債完成展期一年。
遠洋集團今日股價跌７﹒３％，報０﹒７６港元，創超過１１年新低。（ｅｙ）
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29/09/2022 16:55
【內房困局】遠洋集團子公司境外債尋求展期一年，下月將到期
《經濟通通訊社２９日專訊》被指有流動性問題的內房企業遠洋集團（０３３７７），旗下
海外子公司遠洋資本據報擬就一筆規模３﹒５億美元的債券進行展期，該筆債券在新加坡交易所
發行，今年１０月２５日到期，換言之若展期未獲通過，則遠洋資本便需要在一個月內償還這筆
債券。
遠洋資本本月初曾就一筆境內債完成展期一年。
遠洋集團今日股價跌７﹒３％，報０﹒７６港元，創超過１１年新低。（ｅｙ）
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