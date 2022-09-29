《經濟通通訊社２９日專訊》外匯局公布，２０２２年６月末，中國銀行業對外金融資產

１５４９５億美元，對外負債１４８６１億美元，對外淨資產６３４億美元，其中，人民幣淨負

債３６３７億美元，外幣淨資產４２７１億美元。

在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產１０８３３億美元，債券資產２６３９億

美元，股權等其他資產２０２３億美元，分別佔銀行業對外金融資產的７０％、１７％和１３％

。分幣種看，人民幣資產２５７８億美元，美元資產１００４６億美元，其他幣種資產２８７１

億美元，分別佔１７％、６５％和１８％。從投向部門看，投向境外銀行部門８４９５億美元，

佔比５５％；投向境外非銀行部門７０００億美元，佔比４５％。

在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債８０８４億美元，債券負債２６２８億美元，

股權等其他負債４１４９億美元，分別佔銀行業對外負債的５４％、１８％和２８％。分幣種看

，人民幣負債６２１５億美元，美元負債５３９２億美元，其他幣種負債３２５４億美元，分別

佔比４２％、３６％和２２％。從來源部門看，來自境外銀行部門５５９９億美元，佔比３８％

；來自境外非銀行部門９２６２億美元，佔比６２％。（ｗｌ）

