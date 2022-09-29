《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯局發布２０２２年上半年中國國際收支報告。報告提

出，完善市場化和逆周期調節機制，穩妥應對外部衝擊挑戰，維護外匯市場平穩運行和跨境資金

均衡流動。繼續保持人民幣匯率彈性，發揮匯率調節宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」的作用

，穩定市場預期。推進外匯儲備經營管理能力建設，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值，

繼續發揮維護國家經濟金融安全的重要「壓艙石」作用。

報告提出，２０２２年下半年，外部不穩定因素依然較多，中國經濟長期向好的基本面不會

改變，涉外經濟將保持穩健運行；同時，金融市場開放穩步推進，跨境投融資渠道不斷拓寬，國

際收支調節機制持續完善。中國國際收支平衡的內在基礎依然穩固，經常帳戶將保持合理順差，

跨境雙向投資的穩定性有望逐步提升。



＊上半年貨物貿易順差增３６％，服貿逆差收窄３３％＊



外匯局表示，２０２２年上半年，中國經常帳戶順差１６６４億美元，同比增長４３％，與

國內生產總值（ＧＤＰ）比值為１﹒９％，仍處於合理均衡水平。其中，貨物貿易順差增長

３６％，體現了中國在全球生產供應中的重要作用和相對優勢；服務貿易逆差收窄３３％，繼續

低位運行。在經濟前景、市場潛力等長期因素驅動下，直接投資保持穩定的順差局面，與經常帳

戶形成的基礎性國際收支順差合計２４０４億美元，同比增長３％。

此外，近年來中國跨境資本流動渠道更加豐富，上半年證券投資、存貸款等其他投資跨境雙

向流動有增有減，自主調節效應有所增強，在基礎性國際收支順差共同作用下，國際收支總體保

持基本平衡格局。２０２２年６月末，中國對外金融資產和負債分別穩定在９萬億和７萬億美元

，對外淨資產２﹒１萬億美元，較２０２１年末增長５％。（ｗｌ）

