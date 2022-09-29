《經濟通通訊社２９日專訊》國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，目前三季度

國際收支數據仍在統計中，從相關數據表現看，基礎性國際收支仍總體呈現一定規模順差。經常

帳戶方面，根據海關統計，７－８月進出口順差同比增長５７％；外匯局數據顯示，７－８月服

務貿易逆差同比收窄３％，主要是運輸、計算機資訊服務、商業服務等收入增長１４％。

直接投資方面，據商務部統計，７－８月中國實際利用外資規模同比增長１４％，顯示資本

項下中長期投資渠道表現穩健。此外，９月以來中國跨境資金流動保持平穩，銀行結售匯以及銀

行代客涉外收付款延續基本平衡。多方面數據均表明當前中國國際收支運行總體穩健。



＊長期看國際投資者配置人民幣資產意願依然較強＊



王春英指，未來跨境雙向投資將呈現更加均衡的發展態勢。首先，直接投資保持順差格局。

國內營商環境持續改善，消費市場潛力巨大，將繼續吸引外資來華投資興業。同時，中國對外投

資仍將保持合理有序的發展態勢。其次，人民幣資產在全球範圍內具有穩定的投資回報和分散化

投資價值，長期看國際投資者配置人民幣資產意願總體依然較強。

總體看，未來國內經濟持續恢複的趨勢是確定的，繼續擴大高水平開放的決心是堅定的，物

價穩定等優勢更加明顯，製造業轉型升級效果逐步顯現，中國國際收支平衡的內在基礎依然穩固

，這也是中國外匯市場和人民幣匯率穩定的根本支撐。（ｗｌ）

