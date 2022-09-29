《經濟通通訊社２９日專訊》據《路透》報道，中國政府或調整今年大幅提高的成品油出口

配額，將其延長至２０２３年。當局既要權衡提高出口量對經濟的好處，同時亦要考慮國內低庫

存和營運方面的挑戰。

報道指，市場普遍預計，中國將發放年底前第五批高達１５００萬噸的成品油出口配額，這

是２０２２年迄今為止最大的一次，這將提振表現疲軟的中國出口。

發改委周三（２８日）與全國主要煉油企業舉行會議，討論總結各公司今年的石油貿易情況

及其生產能力，並討論了明年全球石油市場前景。



＊煉油廠高層：出口配額太大或令利潤崩跌＊



報道引述消息人士表示，當局認為，由於國內需求疲弱和新冠疫情防控產生的負面影響，國

內煉油企業今年的生產運營水平較低。增加配額一方面可有助於促進出口，另一方面提高煉油企

業的開工率。

多家國營煉油廠人士表示，擬議的配額數量將意味著比２０２２年迄今釋放的２４００萬噸

大增６３％，數量太大而不切實際，並有可能使煉油廠的利潤崩跌。

一位參與煉油廠生產規劃的北京國營石油公司高層表示，傳聞中的規模根本不可行。煉油商

需要兩至三個月的時間來採購原油，所以最終可能會錯過最合適的出口窗口；並補充說其公司原

油和成品油庫存低於正常水平。（ｃａ）

