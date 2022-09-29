《經濟通通訊社２９日專訊》昨日（２８日）恒指低開１５６點，報１７７０３點。最高跌
１５６點報１７７０３點，最低跌６７５點報１７１８４點。恒指收報１７２５０點，跌６０９
點或３﹒４１％。
北水全日淨流入５９﹒２４億元，增加６４７﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中
國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是
友邦保險（０１２９９）、吉利汽車（００１７５）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１０８７﹒５２億元增加１１﹒５％。其中港股通成交２２８億元，佔總成交
２１％。
＊友邦全購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ＊
友邦保險宣布，已同意收購菲律賓ＭｅｄｉＣａｒｄ的１００％的股份，以擴展在泛亞地區
健康保險的領導地位。ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織（ＨＭＯ），為超過
９２萬名企業及個人計劃成員提供健康保險和醫療保健服務。
Ｎｉｃｋｙ Ｍｏｎｔｏｙａ醫生將於交易完成後，繼續擔任ＭｅｄｉＣａｒｄ的首席執行
官領導該公司；是項交易有待監管批准及達成其他一般交割條件。
友邦保險區域首席執行官及集團首席策略總監Ｌｅｏ Ｇｒｅｐｉｎ表示，
ＭｅｄｉＣａｒｄ是菲律賓一家領先的健康維護組織，在高質素服務方面取得良好往績，並在客
戶和供應商中享有高度品牌認受性。ＭｅｄｉＣａｒｄ專注於全面、可負擔和優質的醫療保健服
務，為友邦保險帶來新的客戶群、醫療保健資產和實力，有助友邦保險在菲律賓加速發展「綜合
健康策略」。
恒生中國企業跌３﹒１８％報６０﹒３４元，北水淨買入１０﹒３億元；藥明生物跌
１﹒１２％報４８﹒３５元，北水淨買入４﹒５億元；美團跌３﹒１％報１６８﹒８元，北水淨
買入３﹒６億元。
友邦保險跌３﹒３９％報６５﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元；吉利汽車跌６﹒４４％報
１１﹒３４元，北水淨賣出１﹒７億元；香港交易所跌２﹒６４％報２７３﹒４元，北水淨賣出
１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） １０﹒２９
藥明生物 （０２２６９） ４﹒５１
美團 （０３６９０） ３﹒６２
騰訊控股 （００７００） ２﹒９２
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒４０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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友邦保險 （０１２９９） －２﹒１８
吉利汽車 （００１７５） －１﹒７０
香港交易所 （００３８８） －１﹒３６
華潤啤酒 （００２９１） －１﹒１１
新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０１
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