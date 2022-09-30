《經濟通通訊社３０日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）宣布，公司成
功發行２０２２年度第二 期超短期融資券，期限１８０日，發行總額５億元（人民幣．下同）
，發行利率２﹒３％，每張面值１００元，所募集資金已於今日到賬，將主要用於歸還公司有息
負債。
該集團於２０２２年１月成功發行了２０２２年度第一期超短期融資券，發行金額為５億元
。（ｈｙ）
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30/09/2022 18:14
東江環保發行２０２２年度第二期超短期融資券，總額５億人幣
《經濟通通訊社３０日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）宣布，公司成
功發行２０２２年度第二 期超短期融資券，期限１８０日，發行總額５億元（人民幣．下同）
，發行利率２﹒３％，每張面值１００元，所募集資金已於今日到賬，將主要用於歸還公司有息
負債。
該集團於２０２２年１月成功發行了２０２２年度第一期超短期融資券，發行金額為５億元
。（ｈｙ）
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