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AH股新聞

30/09/2022 18:14

東江環保發行２０２２年度第二期超短期融資券，總額５億人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》東江環保（００８９５）（深：００２６７２）宣布，公司成
功發行２０２２年度第二　期超短期融資券，期限１８０日，發行總額５億元（人民幣．下同）
，發行利率２﹒３％，每張面值１００元，所募集資金已於今日到賬，將主要用於歸還公司有息
負債。
　　該集團於２０２２年１月成功發行了２０２２年度第一期超短期融資券，發行金額為５億元
。（ｈｙ）

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