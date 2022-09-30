《神州經脈》在人幣貶值、股市下行、樓市搖搖欲墜之際，當局連連出招穩定資本市場，但

大額放水、放寬樓市調控、及傳聞指示銀行穩匯等三管齊下，仍然無助股市提振。滬綜指今早小

幅高開後，半日好淡爭持，但午後汽車及半導體等板塊跌幅擴大，滬指鎖定跌勢，全日跌

０﹒５５％，收報３０３４﹒８５，盤中低見３０２１﹒９３點，繼續刷新今年５月１０日以來

新低。

以全周計，本周滬指跌幅超過２％，亦是連續第三個星期急跌；以全月計，滬指９月下跌

５﹒５５％，連續三個月下跌；整個第三季滬指累計跌幅達到１１﹒０１％，是自２０１８年第

四季以來最大的單季跌幅，截至目前，滬指全年跌幅達到１６﹒９％，逼近三千關。

深市方面，深成指全日挫１﹒２９％，同創４個月新低，創業板指更瀉１﹒８９％。

國慶長假將至，Ａ股下周休市一周，加上二十大前維穩格局，股市持續下行打擊交投熱情，

兩市全日成交只有５６０９億元（人民幣．下同），比上日的超低成交量還要減少１０﹒２％，

成交再創２０２０年９月３０日以來新低。

內地９月官方、財新製造業採購經理指數（ＰＭＩ）出現嚴重分化，９月官方製造業ＰＭＩ

為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，時隔兩月重返擴張區間，創今年６月以來三個月新

高，亦高於市場預期的４９﹒６％。不過由民間統計的９月財新ＰＭＩ則為另一番光景，指數僅

錄得４８﹒１，較８月下降１﹒４個百分點，且大幅低於市場預期的４９﹒５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，９月份，隨著穩經濟一攬子政策持續發

揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，ＰＭＩ重返擴張區間。但從市場需求

看，新訂單指數為４９﹒８％，繼續位於收縮區間，表明製造業市場需求仍顯不振。當月，大型

企業ＰＭＩ為５１﹒１％，比上月上升０﹒６個百分點，連續兩個月位於擴張區間，其中生產指

數和新訂單指數分別為５３﹒７％和５１％，產需同步增長。中型企業ＰＭＩ為４９﹒７％，比

上月上升０﹒８個百分點，景氣水平持續改善；小型企業ＰＭＩ為４８﹒３％，比上月上升

０﹒７個百分點，景氣水平由降轉升。與此同時，９月服務業商務活動指數降至４８﹒９％，比

上月回落３﹒０個百分點，低於臨界點，服務業市場活躍度有所減弱。此外，財新智庫高級經濟

學家王喆表示，近期影響經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。９月以來，多地疫情卷

土重來，部分重點地區確診病例數較８月明顯增加，製造業生產需求再度承壓，經濟恢復基礎不

牢固特徵凸顯。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預期不穩。



２﹒ 據《路透》引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人行指示，為干預人民幣匯率做好準

備，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。與此同時，英倫銀行日前宣布購債救

巿，隨即花１４﹒１５億英鎊買入超過２０年期的國債，英鎊兌美元應聲反彈逾２％，巿場對央

行購債反應正面，美匯指數則連續兩日走貶。人民幣中間價兩連揚，即期匯率（ＣＮＹ）今早大

幅高開１０００點子，全日更飆１０６９點，報７﹒０９３１，錄兩連揚，收盤價創一周高。惟

以全月計，人幣即期仍跌２﹒８６％，第三季貶幅更達近６％。交易員稱，９月官方製造業

ＰＭＩ數據好於預期，不過對市場的直接影響相對有限；長假在即，即期市場經歷劇烈震盪後市

場料逐漸緩和，後續走向還需看美元表現。外匯局早前表示，中國國際收支平衡的內在基礎依然

穩固，這也是中國外匯市場和人民幣匯率穩定的根本支撐。人民幣資產在全球範圍內具有穩定的

投資回報和分散化投資價值，長期看國際投資者配置人民幣資產意願總體依然較強。



３﹒ 國慶黃金周長假來臨之際，人行、銀保監昨日（２９日）晚間發布通知，決定階段性調整

差別化住房信貸政策，為年內第二次調整政策。對於２０２２年６－８月份新建商品住宅銷售價

格環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新

發放首套住房貸款利率下限。據易居研究院統計，至少有２３個城市符合此次樓市鬆綁新政。據

９月２０日最新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），５年期以上ＬＰＲ為４﹒３％，當局在５月

１５日已首次調整差別化住房信貸政策，明確首套個人住房貸款利率下限調整為不低於相應期限

ＬＰＲ減２０個基點，即意味目前首套住房商業性個人住房貸款利率下限為４﹒１％，而今次調

整後，符合條件的城市，首套住房商業性個人住房貸款利率下限可以低於４﹒１％。中信証券研

報指，結合當前商業銀行的淨利差和歷史上按揭貸款投放定價水平來看，該機構認為部分區域的

按揭貸款定價將會下探到３﹒８％左右，即較ＬＰＲ要低５０個ＢＰ。如果按２０２２年年中

４﹒６％計算，則利率降低到３﹒８％，意味著２０年期購房月供將下降６﹒７％。對於適用區

域而言，此次政策的力度略大於調降ＬＰＲ或降低按揭利率下降２０個ＢＰ。



４﹒ 銀保監近日發布《關於促進保險公司參與個人養老金制度有關事項的通知（徵求意見稿）

》，明確保險公司參與個人養老金業務需滿足的五項條件，包括一是保險公司上季度末所有者權

益不低於５０億元人民幣且不低於公司股本的７５％；二是上季度末的綜合償付能力充足率不低

於１５０％、核心償付能力充足率不低於７５％；三是上季度末責任準備金覆蓋率不低於

１００％；四是最近３年未受到金融監管部門重大行政處罰；五是具備完善的信息管理系統，與

保險行業個人養老金信息平台實現系統連接並按相關要求進行信息登記和交互。此外，國家財政

部、稅務總局發布關於銀行業金融機構、金融資產管理公司不良債權以物抵債有關稅收政策的公

告，銀行業金融機構、金融資產管理公司中的增值稅一般納稅人處置抵債不動產，可選擇以取得

的全部價款和價外費用扣除取得該抵債不動產時的作價為銷售額，適用９％稅率計算繳納增值稅

。對銀行業金融機構、金融資產管理公司接收、處置抵債資產過程中涉及的合同、產權轉移書據

和營業帳簿免徵印花稅，對合同或產權轉移書據其他各方當事人應繳納的印花稅照章徵收。對銀

行業金融機構、金融資產管理公司接收抵債資產免徵契稅。



５﹒ 在稍早召開的全國外匯市場自律機制電視會議上，人行警告當前存在少數企業跟風「炒匯

」、金融機構違規操作等現象。國家外匯管理局昨日（２９日）隨即發布１０起銀行違規典型案

例，劍指虛假、欺騙性外匯交易，對外傳遞出壓實銀行展業審核責任、維護外匯市場健康良性秩

序的監管導向。本次通報的１０起典型案例均為違規辦理資金流出業務案例，涉及１０家銀行辦

理的跨境擔保、境外直接投資、貨物貿易、服務貿易等業務。其中，百萬級罰單頻現，亦有千萬

級罰單。外匯局相關負責人表示，當前，銀行違規行為主要集中體現為違規辦理外匯資金收付和

結售匯、違規提供跨境擔保等業務。２０２１年，外匯檢查部門依法對銀行各類外匯違規行為處

罰沒款１﹒７８億元。未來，監管部門將密切關注跨境資金流動形勢變化，加大對重點主體、重

點渠道、重點業務的非現場監測與檢查力度，從嚴從快查處虛假欺騙性交易。同時，對地下錢莊

、跨境賭博等外匯違法案件「以案倒查」，以「零容忍」態度堅決查處金融機構為非法金融活動

提供跨境通道或服務的行為。



６﹒ 交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室今日對滿幫集團、貨拉拉、滴滴貨運、快狗

打車４家互聯網道路貨運平台公司進行了約談。約談指出，部分平台公司依然存在多重收費、壓

價競爭、拖欠貨車司機運費等問題，損害了貨車司機合法權益。同時，為切實保持運輸價格相對

穩定，讓廣大貨車司機享受通行費減免的紅利，對４家平台公司提出了相關要求。約談要求，深

入排查整治各平台公司存在的安全風險隱患，及時化解風險，確保行業安全穩定；二要健全貨源

審核制度，完善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭。２０２２年年底前，不得隨意調整

收費標準和運營規則，要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利；

三要加大對貨車司機關心關愛力度，切實保障廣大貨車司機合法權益。



７﹒ 財政部數據顯示，１－８月，國有企業利潤總額３０１１０﹒８億元，同比下降１﹒５％

，較１－７月的下降２﹒１％，幅度有所收窄。其中中央企業２１５９６﹒２億元，同比增長

４﹒７％；地方國有企業８５１４﹒６億元，同比下降１４﹒４％。期內，國企營業總收入

５２３５１９﹒１億元，同比增長９﹒５％。其中中央企業２９４３３６﹒１億元，同比增長

１０﹒５％；地方國有企業２２９１８３﹒０億元，同比增長８﹒２％。８月末，國企資產負債

率６４﹒５％，上升０﹒２個百分點。中央企業６７﹒２％，上升０﹒３個百分點；地方國有企

業６３﹒１％，上升０﹒１個百分點。另據《路透》引述知情人士稱，中國已向非國有煉油企業

發放今年第三批原油進口配額，規模為２８９萬噸。新配額發放後，中國今年非國有煉油企業進

口配額總量達到１﹒６４６１億噸，而２０２１年同期為１﹒６２２５億噸。此外，商務部正式

下發第五批成品油、低硫船燃出口配額，總量為１５００萬噸。其中，成品油出口配額１３２５

萬噸，低硫船燃１７５萬噸。今年以來，商務部已下發五批成品油出口配額，合計下發３７２５

萬噸，同比下降跌１％。金聯創稱，截至目前，２０２２年出口配額全部發放完畢。



８﹒ 部分中概股為保住美國上市地位，改聘美國審計機構審查公司的審計底稿，不過美國證券

交易委員會（ＳＥＣ）代理總會計師Ｐａｕｌ Ｍｕｎｔｅｒ接受採訪時指，質疑這些中概股公

司的做法無法提高其財務狀況的透明度，當局擔心來自美國的主審計公司無法審計上市公司大部

分的合併業務。ＰＣＡＯＢ則以聲明方式強調，如果中資公司選擇聘用位於世界其他地點的審計

機構，那麼該機構就要根據要求提供審計底稿。美國當局此前已高調提醒，美國審計機構要慎接

中概股生意，若因中國監管因素而導致審計未達標，審計機構亦要付上責任。ＳＥＣ日前向德勤

的中國附屬公司罰款２千萬美元，指德勤中國容許部分客戶，包括在美國上市的外國公司自行進

行審計工作。ＳＥＣ批評德勤中國多年來要求部分客戶自行選擇測試樣本並準備文件，造成德勤

中國已經審計客戶財務報表並測試內部控制的假象，事實上德勤中國對中概股公司的審計遠未達

到專業審計要求。（ｗｌ）

