《鍾之日記》９月３０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



在人幣貶值、股市下行、樓市搖搖欲墜之際，當局連連出招穩定資本市場，但大額放水、放

寬樓市調控、及傳聞指示銀行穩匯等三管齊下，仍然無助股市提振。滬綜指今早小幅高開後，半

日好淡爭持，但午後汽車及半導體等板塊跌幅擴，滬指鎖定跌勢，全日跌０﹒５５％，收報

３０３４﹒８５，盤中低見３０２１﹒９３點，繼續刷新今年５月１０日以來新低。

以全周計，本周滬指跌幅超過２％，亦是連續第三個星期急跌；以全月計，滬指９月下跌

５﹒５５％，連續三個月下跌；整個第三季滬指累計跌幅達到１１﹒０１％，是自２０１８年第

四季以來最大的單季跌幅，截至目前，滬指全年跌幅達到１６﹒９％，逼近三千關。

深市方面，深成指全日挫１﹒２９％，同創４個月新低，創業板指更瀉１﹒８９％。

國慶長假將至，Ａ股下周休市一周，加上二十大前維穩格局，股市持續下行打擊交投熱情，

兩市全日成交只有５６０９億元人民幣，比上日的超低成交量還要減少１０﹒２％，成交再創

２０２０年９月３０日以來兩年新低。

內地９月官方、財新製造業採購經理指數（ＰＭＩ）出現嚴重分化，９月官方製造業ＰＭＩ

為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，時隔兩月重返擴張區間，創今年６月以來三個月新

高，亦高於市場預期的４９﹒６％。不過由民間統計的９月財新ＰＭＩ則為另一番光景，指數僅

錄得４８﹒１，較８月下降１﹒４個百分點，且大幅低於市場預期的４９﹒５。



＊防疫放寬恒指彈，全季大挫２１﹒２％＊



美國經濟數據顯示當地有經濟衰退風險，加上市場對於１１月再度強勢加息機會頗大，隔晚

美股再度下挫，連帶環球股市同樣受拖累，而期結日後港股走勢反覆，今日恒指走勢先跌後回升

，其中人民銀行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策，帶動內房股上揚，午後政府再度

放寬防疫政策，周四（６日）起餐飲處所每枱由８人放寬至１２人，港股更反彈逾百點，最終恒

指收報１７２２２，升５６點或０﹒３３％，９月累插２７３１點，第三季插２１﹒２％。主板

成交８４９﹒１０億元。



＊內房受捧，樓價下行城市可放寬房貸政策＊



國慶黃金周長假來臨之際，人民銀行、銀保監昨日晚間發布通知，決定階段性調整差別化住

房信貸政策，今年６－８月份新樓銷價環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年

底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。據易居研究院統計，至少有

２３個城市符合此次樓市鬆綁新政。另外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視

需要適當加大力度。

富力地產（０２７７７）漲８﹒１％，遠洋（０３３７７）升７﹒９％，寶龍地產

（０１２３８）升６﹒７％，龍光集團（０３３８０）升５﹒８％，保利置業集團

（００１１９）升２﹒２％，最新受現金手緊問題困擾的旭輝控股（００８８４）反彈

１１﹒１％。

不過外資對有關政策成效抱觀望態度。高盛集團表示，未來幾個月可能看到更多地方政府放

鬆房地產政策，但房地產行業的顯著復甦還需要更多的政策努力和時間；外電引述美國萬神殿巨

集觀經濟首席中國經濟學家指，他懷疑政策可能不會產生很大影響，因中國今年已多次下調利率

並放鬆其他限制措施，但抵押貸款幾乎沒有明顯上行，他認為中國房地產問題不是信貸供應，而

是價格下跌和開發商的問題導致的市場信心缺失，而經濟成長疲弱同時對就業和收入構成壓力。



＊超高溢價買物業搬總部，九毛九難解外界疑惑＊



以太乙酸菜魚打響名堂的九毛九（０９９２２）公告，計劃用１０億人民幣購買碧桂園

（０２００７）控股的廣州國際金融城項目之２６％股權，上市公司跨界發展地產不是新鮮事，

但是在樓市下行大趨勢下用超高溢價購買地產項目就顯得有些蹊蹺，因有關項目資產截至今年６

月底的淨值約１﹒７８億元人幣，２６％股權則相當於約４０００萬人幣，但九毛九竟然斥資

１０億人幣買入，令股民驚詫。

碧桂園（０２００７）在現金為王的大環境下，以超高價放出物業項目，全日股價大升９％

領漲藍籌，至於九毛九看來做了虧本買賣，股價暴跌２０﹒４％，收報１２﹒８８元，股價創下

約半年新低。

九毛九其後澄清，是次收購廣州國際金融城項目並非進軍房地產，只是希望將公司總部從租

賃的辦公室搬到自家旗下物業，並希望公司總部靠近商務、時尚及商業中心的中心地帶，從而受

益，九毛九又相信，集團藉著有關搬遷將能夠吸引更多與該公司有共同願景的優秀人才加入集團

，以支持集團的擴張計劃。上市公司花錢搬屋當然可以理解，但搬總部能否為公司帶來超過１０

億元的收益呢，九毛九想說服股民仍要再好好思考。



＊新股掛牌次日續潛水，零跑汽車跌最傷＊



市場氣氛欠佳之下，昨日仍有兩隻新股掛牌，分別是零跑汽車（０９８６３）及萬科

（０２２０２）旗下物管公司萬物雲（０２６０２），惟兩股首掛便破發，至今帳面仍然「損手

」。零跑汽車今日再瀉２２﹒３％，報２４﹒８元，較招股價４８元低逾４８％，以每手１００

股計，帳面蝕２３２０元。萬物雲收跌３﹒５％，報４４﹒４元，較招股價４９﹒３５元低一成

，以每手１００股計，帳面蝕４９５元。

對於股價首日破發，零跑汽車集團創辦人朱江明回應指，因為全球形勢動盪，經濟處在下行

之中，目前上市確實不是好時機，但上市屬長周期業務，集團更關心業務質量及市場份額，並預

料隨規模擴大，毛利將有所改善。集團首席財務官曹廣麟再解釋，即使在現時經濟環境下仍選擇

上市，是因希望在中國市場取得長勝。

另有內地公司潤歌（０２４２２）今日起公開發售，並指出雖然港股市場較差，但相信公司

具價值和成長性，也有投資者認購。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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