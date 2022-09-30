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AH股新聞

30/09/2022 09:59

《Ａ股焦點》人行指結構性貨幣政策工具做加法，農行Ａ升逾１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行貨幣政策委員會召開第三季度例會。會議指出，深化
匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，加強預期
管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；會議又指，進一步疏通貨幣政策傳導機制
，保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名
義經濟增速基本匹配。用好政策性開發性金融工具，重點發力支持基礎設施建設。
　　會議亦提到，結構性貨幣政策工具要繼續做好「加法」，強化對重點領域、薄弱環節和受疫
情影響行業的支持，支持金融機構發放製造業等重點領域設備更新改造貸款，落實好支持煤炭清
潔高效利用、科技創新、普惠養老、交通物流專項再貸款和普惠小微貸款支持工具、碳減排支持
工具，綜合施策支持區域協調發展。
　　大型銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒８％，農業銀行
（滬：６０１２８８）升１﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒７％，建設銀行
（滬：６０１９３９）揚０﹒４％，工商銀行（滬：６０１３９８）升０﹒２％。（ｅｙ）

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