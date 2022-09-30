  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/09/2022 14:37

《Ａ股焦點》華聯控股漲近８％，２４９套房產獲深圳南山國資購入

　　《經濟通通訊社３０日專訊》華聯控股（深：００００３６）公告，控股子公司簽訂
１８﹒８６億元人民幣的房產銷售合同，買方為深圳南山區國資局旗下企業－－深圳市深匯通投
資控股有限公司，基於該合同，深匯通向深圳華聯置業購買「華聯城市商務中心」項目第２棟
Ｔ２座共計２３層２４９套房產，建築面積合計４３８６１﹒３８平方米，用途為研發用房。
　　華聯控股今早一度漲停，目前升幅收窄至８％。（ｃｔ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金