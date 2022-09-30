《經濟通通訊社３０日專訊》華聯控股（深：００００３６）公告，控股子公司簽訂

１８﹒８６億元人民幣的房產銷售合同，買方為深圳南山區國資局旗下企業－－深圳市深匯通投

資控股有限公司，基於該合同，深匯通向深圳華聯置業購買「華聯城市商務中心」項目第２棟

Ｔ２座共計２３層２４９套房產，建築面積合計４３８６１﹒３８平方米，用途為研發用房。

華聯控股今早一度漲停，目前升幅收窄至８％。（ｃｔ）

