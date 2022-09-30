《經濟通通訊社３０日專訊》深交所和深圳證券信息有限公司昨日發布深證數字經濟等１２

條指數，以反映深交所重點支柱領域上市公司運行情況，進一步突出創新成長企業投資標的，更

好服務可持續發展投資需求。

在本次發布的１２條指數中，數字經濟領域指數有３條，包括深證數字經濟指數、創業板數

字經濟指數、創業板新一代信息技術指數。先進製造領域指數有２條，包括深證高端裝備製造指

數、創業板創新藥與創新醫療器械指數。綠色低碳領域指數有３條，包括深證光伏指數、深證儲

能指數、創業板新能源指數。生物經濟主題指數１條，為深證生物經濟指數。ＥＳＧ策略指數３

條，包括深證成指ＥＳＧ增強指數、深證１００ＥＳＧ增強指數、創業板指ＥＳＧ增強指數。

深交所有關負責人表示，深交所始終注重指數應用和轉化，特別是在科技創新和可持續發展

領域，已推出系列跟蹤特色指數的產品，國證芯片、國證生物醫藥指數跟蹤產品規模分別達

３０５億元人民幣和１４２億元人民幣，在Ａ股市場具有重要影響。配合此次１２條指數推出，

深交所將加速推進相關領域基金產品開發，盡快實現跟蹤指數產品落地。（ｌｃ）

