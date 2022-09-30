《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》中紀委日前通報，落馬近４個月的上海市

檢察院原黨組書記、檢察長張本才被「雙開」。

中紀委指，張本才棄守職責使命，對本職工作不擔當不作為，履行全面從嚴治黨主體責任不

力，大搞迷信活動，對抗組織審查；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，利用職權為多

人安排工作，敗壞任職單位選人用人風氣；縱容、默許親屬利用其職務影響謀取私利；違規干預

和插手司法活動，破壞司法公正；執法犯法，以權謀私，利用職務便利為他人在項目開發、企業

經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報稱，張本才構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性

質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。中紀委決定給予張本才開除黨籍處分；由國家監委給予其開

除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一

並移送。

張本才今年５５歲，山東臨沂人，文學學士，高級編輯，二級大檢察官，１９９０年７月參

加工作，１９９２年１０月加入中國共產黨。曾任上海市人民檢察院檢察長、黨組書記，也是最

高檢機關報紙《檢察日報》的創始人之一。

