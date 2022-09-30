《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行支付結算司在人行網站刊發題為

《持續推進支付體系高質量發展》的文章。文章指出，人民銀行將不斷推動中國支付體系高質量

發展，為建設現代化中央銀行和服務經濟民生提供更好支撐。

具體來看，一是完善頂層設計。進一步加快支付領域立法步伐，通過統一權威的法規制度，

構建富有包容性的支付治理架構，更好地適應支付市場發展需要。

二是堅持嚴監管不動搖。加強現代科技在支付監管領域的應用，全面提升支付體系安全保障

能力。建立統籌監管機制，發揮監管合力，突出全鏈條管理和穿透式監管，系統治理跨境賭博、

電信網絡詐騙和非法支付活動「資金鏈」，維護好、發展好、保障好人民群眾利益。

三是豐富支付服務供給。聚焦人民群眾急難愁盼，持續優化支付市場結構，改進銀行帳戶服

務，落實落細支付手續費降費政策，推動農村支付服務高質量發展，提升電子支付在公共服務、

便民場景的通用性和便利性，保持我國移動支付全球領先的優勢地位。

四是提升國際競爭實力。統籌發展與安全，加快支付體系建設，提高支付清算系統韌性，防

範化解支付領域的風險隱患。推進人民幣跨境支付系統建設和推廣，以便捷、安全、高效的支付

服務惠及全球經貿，在支付領域全球治理中發揮重要建設性作用。

