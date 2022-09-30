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AH股新聞

30/09/2022 14:08

【樓市鬆綁】官媒：首套房貸利率下限放寬政策到期後，將自動復原

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策。據《
中證網》報道，此次政策措施為階段性政策。業內人士表示，在這段時間貸款購買首套住房的居
民，可以享受到較低的利率。政策到期後，原有政策將自動恢復。從因城施策的角度看，此次政
策措施可以更好地支持城市政府根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，用足用好政策工具箱

　
＊天津、湛江等２３城市符合放寬首貸利率下限政策＊
　
　　根據新規，符合條件的城市政府，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當
地新發放首套住房貸款利率下限。根據統計局公布的７０個主要城市數據，符合條件的有２３個
，包括天津、石家莊、大連、哈爾濱、武漢、貴陽、昆明、蘭州、秦皇島、包頭、溫州、安慶、
泉州、濟寧、宜昌、襄陽、岳陽、常德、湛江、桂林、北海、瀘州、大理。
　　業內人士表示，當地城市政府調整利率下限後，首套住房貸款利率會進一步下行。如果降低
０﹒５個百分點，對於一筆１００萬元（人民幣．下同）、２５年的房貸，利息總額將減少超過
８萬元，每個月可少還約２７０元。（ｃｔ）

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