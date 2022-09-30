《經濟通通訊社３０日專訊》發改委網站公布，發改委產業司２７日組織召開座談會，與中
國石化集團發展計劃部就中國石化集團重大項目規劃建設、關鍵技術創新、綠色低碳發展等方面
進行溝通交流。
發改委產業司表示，希望中國石化統籌做好煉化項目改造升級，有序推進項目實施，加大創
新研發投入力度，加快節能降碳改造，積極發揮央企引領作用，持續推動石化產業高質量發展。
（ｃｔ）
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30/09/2022 11:52
《神州能源》發改委與中石化集團開座談會，交流好項目規劃建設
《經濟通通訊社３０日專訊》發改委網站公布，發改委產業司２７日組織召開座談會，與中
國石化集團發展計劃部就中國石化集團重大項目規劃建設、關鍵技術創新、綠色低碳發展等方面
進行溝通交流。
發改委產業司表示，希望中國石化統籌做好煉化項目改造升級，有序推進項目實施，加大創
新研發投入力度，加快節能降碳改造，積極發揮央企引領作用，持續推動石化產業高質量發展。
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