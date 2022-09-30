《經濟通通訊社３０日專訊》內地官媒《經濟日報》發表評論文章回應「外資撤離中國」說

法，指外資企業遷出中國的情況確實存在，但現象只是個別的、局部的。並指當前中國存在一些

影響外商投資預期與信心的不確定性因素，而對此中國已經打出穩外資外貿的政策組合拳，包括

在做好疫情防控前提下，便利外商投資企業商務人員往來。

文章指出，外資企業遷出中國的情況確實存在。並舉例汽車芯片廠商安森美今年４月把位於

上海的全球配送中心整體遷到了新加坡，日本佳能公司關閉了其在珠海的一家工廠，蘋果公司將

ｉＰｈｏｎｅ １４的部分生產線轉移到了印度。不過對於擁有近５０萬戶外資企業的中國來說

，上述現象只是個別的、局部的。而在市場經濟條件下，企業「有進有出」是一種正常的經濟現

象。

文章提到，當前中國利用外資面臨著更加複雜多變的外部環境，存在一些影響外商投資預期

與信心的不確定性因素。對此，中央決策層多次對穩外資外貿進行了部署，有關部門也出台了相

關政策舉措，打出了穩外資外貿的政策組合拳。文章指，要讓更多的外商投資能夠更加順暢地進

入，要在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利外商投資企業商務人員往來；要進一步加強對外商

投資的促進和服務，加快推進項目簽約落地。

文章指，要利用外資要繼續在「擴」「穩」「提」三個字上下功夫，通過擴增量、穩存量、

提質量，不斷提升利用外資的能力與水平。中國經濟發展須保持戰略定力，排除各種紛擾，用更

多發展成果來回應關切、贏得共識。（ｄｗ）

