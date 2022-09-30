《經濟通通訊社３０日專訊》中紀委最新通報，中國聯通原總經理李國華因涉違規向管理和

服務對象放貸獲取大額回報、濫用職權造成國有資產重大損失等嚴重違紀違法問題被開除黨籍，

並按規定取消其享受待遇、收繳違紀違法所得，並將涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，

所涉財物一並移送。



＊「靠郵政吃郵政」，濫用職權造成國有資產重大損失＊



通告中指，李國華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，不落實中央巡視整改

要求，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款旅游、收受禮品禮金，接受可

能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在組織進行談話時不如實說明問題，

任人唯親、任人唯利，在郵政系統任職期間嚴重破壞選人用人風氣；縱容、默許親屬利用本人職

務影響謀取私利，違規向管理和服務對象放貸獲取大額回報；道德敗壞、家風不正，對家人失管

失教；毫無紀法底線，「靠郵政吃郵政」，利用職務便利為他人在項目承攬、企業經營等方面謀

利，並非法收受巨額財物；濫用職權造成國有資產重大損失。

資料顯示，李國華１９７７年起在江西省工作，曾任九江市及撫州市的郵電局局長，省郵電

管理局副局長，省郵政局副局長及局長。他至２００５年０７月任國家郵政局副局長、黨組成員

。自２００６年１１月起，李國華先後任中國郵政集團公司副總經理、總經理、黨組書記，中國

郵政儲蓄銀行股份有限公司董事長、黨委書記；直至２０１８年，他出任中國聯通董事、總經理

、黨組副書記，於２０２０年３月辭職。（ｄｗ）

