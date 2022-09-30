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AH股新聞

30/09/2022 17:06

《打擊貪腐》四川攀枝花委原常委、政法委原書記謝忠華被「雙開」

　　《經濟通通訊社３０日專訊》據中紀委通報，經四川省委批准，省紀委監委對攀枝花市委原
常委、政法委原書記謝忠華嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。
　　通報指，謝忠華嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收
斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予謝忠華開除黨籍處分；由省監委給予
其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財
物一並移送。
　
＊長期在四川政法領域工作，落馬前已被免職＊
　
　　通報指，謝忠華理想信念喪失，紀法意識淡薄，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；違背組
織原則，隱瞞不報個人有關事項；既想當官又想發財，通過民間借貸獲取大額回報，影響公正執
行公務，違規經商辦企業，違規擁有非上市公司股份；貪欲膨脹，以權謀私，利用職務上的便利
，為他人在運輸檢查、項目承攬等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。
　　謝忠華長期在四川政法領域工作，曾任攀枝花市公安局禁毒支隊副支隊長、支隊長，副局長
、刑偵支隊支隊長，常務副局長等職。２０１１年９月，他任雅安市政府副市長、市公安局局長
，２０１６年９月調任攀枝花市委常委、政法委書記、民宗委書記。
　　公開資料顯示，去年９月謝忠華落馬前，他的攀枝花市委常委、政法委書記、民宗委書記三
個職務全被免掉，變為「在攀枝花市委工作」。隨後去年１１月，四川省人民政府新聞辦舉行「
四川省第二批政法隊伍教育整頓新聞發布會」。當時會上曾提到要「清除害群之馬」、「堅決徹
底肅清周永康、孫力軍等流毒影響，淨化政治生態」等。（ｄｗ）

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