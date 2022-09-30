《經濟通通訊社３０日專訊》在稍早召開的全國外匯市場自律機制電視會議上，人行警告當

前存在少數企業跟風「炒匯」、金融機構違規操作等現象。國家外匯管理局昨日（２９日）隨即

發布１０起銀行違規典型案例，劍指虛假、欺騙性外匯交易，對外傳遞出壓實銀行展業審核責任

、維護外匯市場健康良性秩序的監管導向。本次通報的１０起典型案例均為違規辦理資金流出業

務案例，涉及１０家銀行辦理的跨境擔保、境外直接投資、貨物貿易、服務貿易等業務。

其中，百萬級罰單頻現，亦有千萬級罰單。比如，２０１７年３月，國家開發銀行海南省分

行未盡審核責任，違規辦理內保外貸業務，被處以罰款４２６６﹒１６萬元（人民幣．下同）；

２０１８年４月至６月，建設銀行天津河西支行未盡審核責任，違規辦理離岸轉手買賣對外付匯

業務，被處罰沒款１８３﹒６１萬元。



＊從嚴從快查處虛假欺騙性交易＊



外匯局相關負責人表示，當前，銀行違規行為主要集中體現為違規辦理外匯資金收付和結售

匯、違規提供跨境擔保等業務。２０２１年，外匯檢查部門依法對銀行各類外匯違規行為處罰沒

款１﹒７８億元。

未來，監管部門將密切關注跨境資金流動形勢變化，加大對重點主體、重點渠道、重點業務

的非現場監測與檢查力度，從嚴從快查處虛假欺騙性交易。同時，對地下錢莊、跨境賭博等外匯

違法案件「以案倒查」，以「零容忍」態度堅決查處金融機構為非法金融活動提供跨境通道或服

務的行為。（ｗｌ）

