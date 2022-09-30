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AH股新聞

30/09/2022 10:57

【樓市鬆綁】信証：新政令部分區域按揭貸款定價下探至約３﹒８％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行、銀保監昨日（２９日）晚間發布通知，決定階段性
調整差別化住房信貸政策，為年內第二次調整。中信証券發布研報指，盡管政策有明確的適用範
圍，適用時間，但在符合條件的情況下，本輪政策力度較大，即相關城市首套房按揭貸款利率定
價有望從ＬＰＲ下浮２０個ＢＰ，即４﹒１％，下降到金融機構能夠承受的最低水平。
　　結合當前商業銀行的淨利差和歷史上按揭貸款投放定價水平來看，該機構認為部分區域的按
揭貸款定價將會下探到３﹒８％左右，即較ＬＰＲ要低５０個ＢＰ。如果按２０２２年年中
４﹒６％計算，則利率降低到３﹒８％，意味著２０年期購房月供將下降６﹒７％。對於適用區
域而言，此次政策的力度略大於調降ＬＰＲ或降低按揭利率下降２０個ＢＰ。
　　人行、銀保監發布的最新通知稱，對於２０２２年６－８月份新建商品住宅銷售價格環比、
同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套
住房貸款利率下限。據易居研究院統計，至少有２３個城市符合此次樓市鬆綁新政。（ｗｌ）

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