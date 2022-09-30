《經濟通通訊社３０日專訊》中國各界一直憧憬當局貨幣及財政部門在第四季發力，拉動經

濟繼續發展，不過隨著美聯儲開啟數十年來未見的大碼加息周期，中國提振經濟的政策效用打了

折扣。在人幣貶值、股市下行、樓市搖搖欲墜的一刻，中國當局連連出招穩定資本市場，包括大

額放水、放寬樓市調控、及傳聞指示銀行穩匯等，惟滬深股市今早僅小幅高開，上證綜合指數（

滬綜指）高開０﹒０３％，報３０４２﹒１７點，深綜指高開０﹒０１％，地產、銀行股造好，

軍工、汽車股走低。

國慶黃金周長假來臨之際，人民銀行、銀保監昨日（２９日）晚間發布通知，決定階段性調

整差別化住房信貸政策。對於２０２２年６－８月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下

降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率

下限。據易居研究院統計，至少有２３個城市符合此次樓市鬆綁新政。

據外電引述消息人士報道，中國國有銀行已接到人民銀行指示，為干預人民幣匯率做好準備

，包括在離岸市場大規模拋售美元，以遏制人民幣貶值。受消息刺激，隔晚即期夜盤、離岸人民

幣均大幅拉升，人民幣兌一美元中間價今報７﹒０９９８，較上個交易日升１０４點子，實現兩

連揚。

人民銀行本周大額放水，今日開展總計１８６０億元（人民幣．下同）的７天期和１４天期

逆回購操作，全日淨投放１８４０億元。累計人行全周放水８７００億元。

國慶黃金周長假來臨，滬深股市１０月１日－７日休市，１０月１０日復市。（ｅｙ）

