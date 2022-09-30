《經濟通通訊社３０日專訊》人行放寬貨幣政策的同時，財政亦在主力振興經濟，據國家統

計局公布，９月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，時

隔兩月重返擴張區間，創今年６月以來三個月新高，亦高於市場預期的４９﹒６％。不過由民間

統計的９月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）則為另一番光景，指數僅錄得４８﹒１，較

８月下降１﹒４個百分點，且大幅低於市場預期的４９﹒５。

在人幣貶值、股市下行、樓市搖搖欲墜的一刻，當局連連出招穩定資本市場，但大額放水、

放寬樓市調控、及傳聞指示銀行穩匯等三管齊下，仍然無助提振股市，滬綜指半日跌０﹒２１％

，報３０３４﹒８５，盤中低見３０２１﹒９３點，繼續刷新今年５月１０日以來新低；深成指

跌０﹒５５％，創業板指更跌０﹒９４％。

國慶長假將至，Ａ股將休市一周，加上二十大前維穩格局，以及股市持續下行打擊交投熱情

，兩市半日成交僅３３６９億元（人民幣．下同），較上日同時段的超低成交還要減少９﹒４％

，全日成交或再創近年來新低。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀官方ＰＭＩ時指，９月隨著穩經濟一攬子

政策持續發揮效能，加之高溫天氣影響消退，製造業景氣度有所回暖，ＰＭＩ重返擴張區間。不

過據財新製造業ＰＭＩ來看，９月製造業供需雙降，其中製造業生產指數為６月以來首次落至榮

枯線以下，新訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降至近五個月來最低。受調查企業反映，疫情

和防疫管制對生產安排、需求和供應鏈均造成制約，尤其是出行和經營受限導致需求受挫。



＊部分城市房貸利率可降，地產股狂歡＊



黃金周來臨之際，人行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策。對於２０２２年６－

８月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段

性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。據統計，至少有２３個城市符合此次樓

市鬆綁新政。另外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度。

Ａ場地產股急升，天保基建（深：０００９６５）漲停，天房發展（滬：６００３２２）漲

７﹒８％，萬科Ａ（深：０００００２）升３﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）升

３﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒３％。

人民銀行貨幣政策委員會召開第三季度例會。會議指出，結構性貨幣政策工具要繼續做好「

加法」，強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響行業的支持，支持金融機構發放製造業等重點

領域設備更新改造貸款。寬鬆可期，大型銀行股走高，招商銀行（滬：６０００３６）、農業銀

行（滬：６０１２８８）升１﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）揚０﹒５％。



＊放水刺激，醫藥股漲不停＊



國慶黃金周長假來臨，人民銀行本周大額放水，本周共開展７天期５２１０億元和１４天期

３５７０億元逆回購操作，對沖本周８０億元逆回購到期，當周實現淨投放８６８０億元，單周

淨投放規模創逾３２個月新高。

放水刺激下，近期落鑊的醫藥板塊漲不停，新華製藥（深：０００７５６）、力生製藥

（深：００２３９３）、華森製藥（深：００２９０７）、黃山膠囊（深：００２８１７）、龍

津藥業（深：００２７５０）集體漲停，雙成藥業（深：００２６９３）升８﹒９％，恩威醫藥

（深：３０１３３１）升８﹒４％，精華製藥（深：００２３４９）升８﹒１％，以岭藥業

（深：００２６０３）漲７﹒９％。（ｅｙ）



