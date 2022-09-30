《經濟通通訊社３０日專訊》在人幣貶值、股市下行、樓市搖搖欲墜之際，當局連連出招穩

定資本市場，但大額放水、放寬樓市調控、及傳聞指示銀行穩匯等三管齊下，仍然無助股市提振

。滬綜指今早小幅高開後，半日好淡爭持，但午後汽車及半導體等板塊跌幅擴大，滬指鎖定跌勢

，全日跌０﹒５５％，收報３０３４﹒８５，盤中低見３０２１﹒９３點，繼續刷新今年５月

１０日以來新低。

以全周計，本周滬指跌幅超過２％，亦是連續第三個星期急跌；以全月計，滬指９月下跌

５﹒５５％，連續三個月下跌；整個第三季滬指累計跌幅達到１１﹒０１％，是自２０１８年第

四季以來最大的單季跌幅，截至目前，滬指全年跌幅達到１６﹒９％，逼近三千關。

深市方面，深成指全日挫１﹒２９％，同創４個月新低，創業板指更瀉１﹒８９％。

國慶長假將至，Ａ股下周休市一周，加上二十大前維穩格局，股市持續下行打擊交投熱情，

兩市全日成交只有５６０９億元（人民幣．下同），比上日的超低成交量還要減少１０﹒２％，

成交再創２０２０年９月３０日以來新低。

內地９月官方、財新製造業採購經理指數（ＰＭＩ）出現嚴重分化，９月官方製造業ＰＭＩ

為５０﹒１％，比上月上升０﹒７個百分點，時隔兩月重返擴張區間，創今年６月以來三個月新

高，亦高於市場預期的４９﹒６％。不過由民間統計的９月財新ＰＭＩ則為另一番光景，指數僅

錄得４８﹒１，較８月下降１﹒４個百分點，且大幅低於市場預期的４９﹒５。



＊國際龍頭業績受挫，半導體股摔倒＊



美國開啟數十年來首見的大碼加息周期，股市表現震盪，與此同時歐洲衰退幾乎板上釘釘，

對全球需求造成嚴重影響，首當其衝是被炒上天的晶片產業。美國半導體龍頭廠商美光科技業績

遜預期，首席執行官表示，各個行業的客戶都在削減訂單，降低之前囤積的晶片庫存，而且晶片

行業當前定價處境艱難。

半導體板塊領跌，鉅泉科技（滬：６８８３９１）瀉９﹒７％，華大九天

（深：３０１２６９）跌８﹒７％，芯源微（滬：６８８０３７）跌８﹒１％，力芯微

（滬：６８８６０１）挫７﹒４％，帝奧微（滬：６８８３８１）跌７﹒３％，納芯微

（滬：６８８０５２）跌６﹒７％。

同樣急跌的還有汽車股，盡管商務部稱將繼續推動落實擴大汽車消費系列政策措施，惟汽車

股股價受挫，比亞迪（深：００２５９４）瀉４﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）跌

２﹒９％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒２％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌

１﹒１％。



＊地產股利好漲，醫藥股續落鑊＊



黃金周來臨之際，人行、銀保監決定階段性調整差別化住房信貸政策。對於２０２２年６－

８月份新建商品住宅銷售價格環比、同比均連續下降的城市，可自主決定在２０２２年底前階段

性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。據統計，至少有２３個城市符合此次樓

市鬆綁新政。另外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度。

Ａ場地產股急升，天保基建（深：０００９６５）、天房發展（滬：６００３２２）漲停，

金地集團（滬：６００３８３）漲５﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）飆４﹒２％，萬科

Ａ（深：０００００２）升４％，新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒２％。

醫藥股表現持續強勢，新華製藥（深：０００７５６）、力生製藥（深：００２３９３、華

森製藥（深：００２９０７）、雙成藥業（深：００２６９３）、龍津藥業

（深：００２７５０）集體漲停，精華製藥（深：００２３４９）升６﹒９％，恩威醫藥

（深：３０１３３１）升６﹒６％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３８０４﹒８９ －０﹒５８

上證綜合指數 ３０２４﹒３９ －０﹒５５ ２４０２﹒６３

深證綜合指數 １９１２﹒００ －１﹒３０ ３２０５﹒７８

上證Ｂ股指數 ２８３﹒６３ －０﹒１４ １﹒５０

深證Ｂ股指數 １１３６﹒３８ －１﹒０２ ０﹒７０

上證１８０指數 ８１０６﹒１４ －０﹒２０

上證３８０指數 ５５１３﹒４５ －１﹒２０

深證成份指數 １０７７８﹒６１ －１﹒２９

中小創新指數 ２１５０﹒０６ －１﹒４８

深圳創業板指數 ２２８８﹒９７ －１﹒８９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

