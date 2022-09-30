《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日升０﹒０８％，報８１２８﹒８１點，上
證３８０指數半日跌０﹒６９％，報５５４２﹒２１點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１４﹒５２億元，用５﹒４８億
元或１﹒１％。
人民銀行表示，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風
險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大型銀行股走高
，招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％。
美國最大的存儲芯片製造商－－美光科技發布的當前季度業績指引低於預期，市場再度擔憂
個人電腦和智慧手機需求正在下降。半導體供需反轉，Ａ場概念股續回落，斯達半導
（滬：６０３２９０）跌１﹒９％，三安光電（滬：６００７０３）跌０﹒８％，韋爾股份
（滬：６０３５０１）跌０﹒２％。
隨著國慶節假期臨近，光伏企業生產用料備貨需求提升，組件環節９月份排產環比有所提高
，光伏電池片價格也環比上漲。惟光伏股反應差，天合光能（滬：６８８５９９）走低４﹒５％
，晶科能源（滬：６８８２２３）跌逾４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌逾３％，通威股
份（滬：６００４３８）跌１﹒６％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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