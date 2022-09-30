《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２％，報８１０６﹒１４點，上

證３８０指數收跌１﹒２％，報５５１３﹒４５點。

受全球需求轉弱、虛擬貨幣市場重創等影響，美國半導體龍頭廠商美光科技業績遜預期等消

息影響，半導體板塊午後跌幅擴大，拖累科創５０指數曾跌超過２％，鉅泉科技

（滬：６８８３９１）跌９﹒７％，芯源微（滬：６８８０３７）跌８﹒１％，盛美上海

（滬：６８８０８２）跌近７％。

人民銀行表示，深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，引導企業和金融機構堅持「風

險中性」理念，加強預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。大型銀行股走高

，招商銀行（滬：６０００３６）升１﹒５％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒４％。

隨著國慶節假期臨近，光伏企業生產用料備貨需求提升，組件環節９月份排產環比有所提高

，光伏電池片價格也環比上漲。惟光伏股反應差，天合光能（滬：６８８５９９）走低５﹒１％

，晶科能源（滬：６８８２２３）跌逾４﹒３％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌４﹒３％，

通威股份（滬：６００４３８）跌２﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

