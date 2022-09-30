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AH股新聞

30/09/2022 15:16

《滬股通》滬股通額度全日用１１億元，外資淨流出１３億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５０８﹒６３億元，用１１﹒３７億元或２﹒２％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出１３﹒０１億元。（ｄｗ）

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