《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指半日跌０﹒５５％，報１０８５９點，深證中小創新

指數半日跌０﹒８３％，報２１６４﹒３６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２８﹒０１億元，賣盤超買盤，

淨流出８﹒０１億元。

人民銀行、銀保監昨日（２９日）晚間發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。另

外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度。地產股急升，天保

基建（深：０００９６５）漲停，華聯控股（深：００００３６）漲６﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒４％。

人民銀行本周大額放水，本周共開展７天期５２１０億元和１４天期３５７０億元逆回購操

作，對沖本周８０億元逆回購到期，當周實現淨投放８６８０億元，單周淨投放規模創逾３２個

月新高。白酒股復漲，五糧液（深：０００８５８）升０﹒９％，瀘州老窖

（深：０００５６８）升０﹒１％。

據內媒引述消息報道，特斯拉國產車型Ｍｏｄｅｌ ３和Ｍｏｄｅｌ Ｙ將進行大幅降價。

針對上述傳言，特斯拉方面表示，該信息並不屬實。特斯拉概念股今早偏軟，先導智能

（深：３００４５０）跌４﹒６％，三花智控（深：００２０５０）吐３﹒８％，天賜材料

（深：００２７０９）跌３﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）跌３﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

