《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指今日收跌１﹒２９％，報１０７７８﹒６１點，深證

中小創新指數收跌１﹒４８％，報２１５０﹒０６點。

內地國慶長假將至，惟因應疫情，多地發布出行防疫提醒，全國至少已有２４個省份、８４

個地區倡導民眾「就地過節」。旅遊股持續走低，宋城演藝（深：３００１４４）跌２﹒４％，

雲南旅遊（深：００２０５９）挫近４％，嶺南控股（深：０００５２４）跌３﹒７７％，麗江

股份（深：００２０３３）瀉６﹒１％。

寧德時代（深：３００７５０）全日跌４﹒３％，報４００元人民幣，創３個月新低。其表

現拖累鋰電池板塊齊挫，恩捷股份（深：００２８１２）走低５﹒１％，邁為股份

（深：３００７５１）跌４﹒８％，北方華創（深：００２３７１）跌４﹒６％，天齊鋰業

（深：００２４６６）跌３﹒６％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌２﹒５％。

人民銀行、銀保監昨日（２９日）晚間發布通知，決定階段性調整差別化住房信貸政策。另

外，人行將推動「保交樓」專項借款加快落地使用，並視需要適當加大力度。地產股急升，天保

基建（深：０００９６５）漲停，華聯控股（深：００００３６）漲４﹒３％，萬科Ａ

（深：０００００２）升近４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

