《經濟通通訊社３０日專訊》美國最大的存儲芯片製造商－－美光科技發布的當前季度業績

指引低於預期，執行長Ｓａｎｊａｙ Ｍｅｈｒｏｔｒａ在與分析師的電話會議上表示，

２０２３財年公司資本支出將縮減３０％。截至收盤，美光科技美股股價今年累跌４６％，隨整

個半導體行業大跌。

市場再度擔憂個人電腦和智慧手機需求正在下降。美光科技表示，正迅速行動應對需求下降

的形勢，包括放緩現有工廠的生產活動、降低生產設備預算。各個行業的客戶都在削減訂單，降

低之前囤積的芯片庫存，而且芯片行業當前定價處境艱難。美光科技預計，２０２３財年下半年

即明年５月份後情況會有所改善。

另外，外界頻傳台積電也面臨客戶減單問題。據台媒報道，台積電面臨多家大小客戶修正

２０２３年訂單，但在代工報價上至今仍未見讓步。半導體業者表示，面對客戶庫存滿手，台積

電也接受減單、延後拉貨等適當要求，但欲打折則免談，除了最大客戶蘋果外，一律不二價。

半導體供需反轉，Ａ場概念股續回落，斯達半導（滬：６０３２９０）跌１﹒８％，北方華

創（深：００２３７１）跌１﹒７％，三安光電（滬：６００７０３）跌１﹒６％，韋爾股份

（滬：６０３５０１）跌１﹒１％，聞泰科技（滬：６００７４５）、兆易創新

（滬：６０３９８６）、中微公司（滬：６８８０１２）等跌近１％，惟中芯國際

（滬：６８８９８１）升０﹒７％。



＊雷蒙多：將嚴格確保資金流向將美國利益放在首位的公司＊



此外，美國商務部部長雷蒙多表示，預計最近通過的《芯片與科學法》立法將推動約１０到

１５家新的半導體工廠的建設。她還表示，將嚴格確保資金流向那些將美國利益放在首位的公司

。如果有過違反出口管制紀錄或者沒有很好地遵守智慧財產權保護標準，都會拿不到補貼和稅收

優惠。（ｊｔ）

