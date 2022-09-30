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AH股新聞

30/09/2022 14:15

【大國博弈】共和黨議員要求華府交代美外交官在華被隔離情況

　　《經濟通通訊社３０日專訊》在疫情流行期間，美國大使館確認有１６名外交官及其家屬遭
隔離，兩名美國共和黨眾議員周四（２９日）致函國務卿布林肯，出於對情報外洩、危及國家安
全的擔憂，要求國務院交代事件並保存外交官被非自願隔離的文件。
　　其中一名議員在另一份聲明中要求。美國國務院在中國對美國外交官實施限制問題上提高透
明度。（ｅｙ）（ｚｚ）
　

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