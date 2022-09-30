《經濟通通訊社３０日專訊》據內媒報道，天元醫療（００５５７）主席王化冰失聯，或與

其在山東高速集團工作的經歷有關，其可能正在接受調查。天元醫療今日股價暴跌超過１５％，

天元醫療投資者關係人士稱，不清楚王化冰是否受查。

山東高速集團旗下股價表現則個別，山東高速（滬：６００３５０）升１﹒１％，山東路橋

（深：０００４９８）升２％，山高控股（００４１２）跌１﹒３％，山高新能源

（０１２５０）現價無升跌。

山東高速集團前董事長孫亮於２０１８年７月被免職，今年８月１６日涉嫌嚴重違法和職務

犯罪，正接受山東省監委監察調查，一直跟隨前董事長孫亮工作的王化冰曾任山高集團常務副總

經理，但在孫亮遭免職後亦離開了公司。山高集團多年前通過資本運作，包括大量投資房地產行

業，將公司版圖從省內擴充至全國及海外，孫亮憑借其與中國恒大（０３３３３）主席許家印的

私人關係，山高集團成為了恒大的金主，於２０１７年曾投資恒大２３０億元人民幣。據報道引

述消息人士分析，王化冰可能接受調查，與他分管山高集團投資業務有關。（ｅｙ）

