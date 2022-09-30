《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局最新公布的數據顯示，９月份，非製造業商務活動

指數為５０﹒６％，比上月下降２﹒０個百分點，仍高於臨界點，非製造業總體擴張有所放緩。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，９月份，受疫情等因素影響，服務業商務活動

指數降至４８﹒９％，比上月回落３﹒０個百分點，低於臨界點，服務業市場活躍度有所減弱。

從行業情況看，生產性服務業商務活動指數繼續位於擴張區間，其中郵政、電信廣播電視及

衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均高於６０％，業務總量增長較快；生活性服

務業商務活動指數降至收縮區間，是本月服務業景氣回落的主要因素，其中零售、航空運輸、住

宿、餐飲、居民服務等接觸型聚集型服務行業商務活動指數均低於４５﹒０％，回落幅度較大。

從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒１％，低於上月１﹒５個百分點，仍位於較高景

氣區間，其中郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務、保險等行業業務活動預期指

數均位於６０﹒０％以上高位景氣區間，企業對行業恢復發展保持信心。



＊建築業商務活動指數升至高位景氣區間＊



建築業升至高位景氣區間。建築業商務活動指數為６０﹒２％，高於上月３﹒７個百分點，

升至高位景氣區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為６１﹒０％，是近４個月高點，表明

近期出台的盤活專項債、政策性金融工具等政策措施進一步推動基礎設施建設項目落地，建築業

生產活動擴張加快。

此外，９月份，綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒９％，低於上月０﹒８個百分點，表明中國企

業生產經營活動總體繼續擴張，但擴張步伐有所放緩。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指

數和非製造業商務活動指數分別為５１﹒５％和５０﹒６％。（ｗｌ）

