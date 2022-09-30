《經濟通通訊社３０日專訊》受疫情反彈及相關防疫措施影響，９月內地製造業生產、需求

走弱，行業景氣度在收縮區間繼續下降。今日公布的９月財新中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）錄得４８﹒１，較８月下降１﹒４個百分點，大幅低於市場預期的４９﹒５；本月指

數與５月持平，同為五個月以來最低。

這一走勢與統計局製造業ＰＭＩ並不一致。國家統計局今日公布的９月製造業ＰＭＩ錄得

５０﹒７，回升０﹒７個百分點，２０２２年下半年以來首次處於擴張區間。



＊製造業供需雙降，拖累就業情況繼續惡化＊



從分項數據看，９月製造業供需雙降，其中製造業生產指數為６月以來首次落至榮枯線以下

，新訂單指數連續兩個月處於收縮區間，降至近五個月來最低。受調查企業反映，疫情和防疫管

制對生產安排、需求和供應鏈均造成制約，尤其是出行和經營受限導致需求受挫。在三大類產品

中，投資品類產量下降最為明顯，而消費品類銷售降幅最大。

外需方面，海外市場對中國製造業產品的需求加速下降，同時疫情持續造成影響，導致９月

新出口訂單指數在榮枯線以下繼續回落，錄得６月以來新低。

製造業供需雙弱，拖累就業情況繼續惡化。由於市場需求疲弱，企業相應減少雇員數量，疊

加部分員工因疫情管控難以按時返崗，９月製造業就業指數在收縮區間下降，錄得２０２０年５

月以來最低。



＊製造業出廠價格指數創２０１６年以來新低＊



受鋼鐵等原材料價格回落影響，９月製造業原材料購進價格指數仍處於臨界點以下，降至

２０１６年２月來最低。分類來看，中間品類與投資品類制造商成本負擔減輕，但消費品製造成

本仍小幅上升。考慮到成本下降及需求低迷，企業普遍降價促銷，帶動９月製造業出廠價格指數

創２０１６年以來新低。

９月製造業供應鏈整體表現依然欠佳，供應商交貨時間略有延長，企業反映，疫情影響了原

料供應和運輸。同時，由於市場需求有限，企業採購意願降低，增加動用原有庫存，９月製造業

採購量指數、原材料庫存指數均在榮枯線以下繼續下降。

雖然減少了用工，但在新訂單減少的情況下，企業產能壓力有所緩解，積壓業務量輕微下降

。產量和訂單減少也使產成品庫存進一步下降，不過也有部分企業反映運輸困難和需求減弱使庫

存上升。



＊企業樂觀度降至近三年低，經濟下行壓力增＊



雖然製造業企業仍然預期未來一年將會增產，但樂觀度已降至２０１９年１２月以來最低，

且低於長期均值。部分企業擔心，疫情反復和相關防疫措施會對未來數月的經營和需求繼續造成

影響，也有企業預期市況將更趨穩定、客戶需求轉強，加上設備與產品投資增加，產量預計會上

升。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，近期影響經濟發展的不利因素增多，經濟下行壓力增加。

９月以來，多地疫情卷土重來，部分重點地區確診病例數較８月明顯增加，製造業生產需求再度

承壓，經濟恢復基礎不牢固特徵凸顯。當前，經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、預

期不穩，施策重點應集中於促進就業、發放補助、提振需求，並通過傳遞政策信號培育市場主體

信心。（ｗｌ）

