  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/09/2022 16:58

《中國要聞》數據：涉中國併購交易額前三季減少３５％，創９年低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》路孚特（Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ）數據顯示，今年首三季涉及中
國的併購交易額按年跌３５％，至２６６０億美元，為２０１３年以來最低水平，不過中國仍是
亞洲最大的交易市場。但在宏觀經濟不利因素影響下，跨國公司可能撤出中國，而在印度及東南
亞的收購活動或增加。
　　路透報道引述銀行家和律師指，中國嚴格的防疫限制措施，以及政策方向的不確定性，給中
國前景蒙上陰影。私募股權公司正從中國轉向亞洲的其他市場，特別是印度和東南亞，印度的併
購交易量則在前九月激增５５％，達到１４５０億美元。
　　瑞銀集團亞太併購部聯合主管Ｓａｍｓｏｎ　Ｌｏ表示，跨國企業正在審視如何處理中國業
務，指「要麼引入中國投資者，要麼退出」。報道又引述消息人士稱，美國食品業巨擘卡夫亨氏
（Ｋｒａｆｔ　Ｈｅｉｎｚ）正在出售其在中國的嬰兒食品業務，估值約１﹒５億美元，第二輪
競標快將進行。
　　數據並顯示，同期全球併購交易額亦減少３５％，涉及亞洲的交易額下跌３６％，分析指俄
烏戰爭和全球加息導致融資成本上升，滙率波動，使併購交易具挑戰性。（ｄｗ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/09/2022 17:00  《鍾之日記》穩匯穩股又穩樓，Ａ場今季仍暴跌

下一篇新聞︰30/09/2022 16:47  【樓市鬆綁】財政部出招，１年內同城換樓，個人所得稅獲退稅優惠

其他AH股新聞
More

30/09/2022 17:05  《神州經脈》官方財新ＰＭＩ現背馳，滬指季挫１１％人幣貶近６％

30/09/2022 16:45  【聚焦人幣】８月中國外匯市場總計成交３﹒５９萬億美元

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金