《經濟通通訊社３０日專訊》路孚特（Ｒｅｆｉｎｉｔｉｖ）數據顯示，今年首三季涉及中

國的併購交易額按年跌３５％，至２６６０億美元，為２０１３年以來最低水平，不過中國仍是

亞洲最大的交易市場。但在宏觀經濟不利因素影響下，跨國公司可能撤出中國，而在印度及東南

亞的收購活動或增加。

路透報道引述銀行家和律師指，中國嚴格的防疫限制措施，以及政策方向的不確定性，給中

國前景蒙上陰影。私募股權公司正從中國轉向亞洲的其他市場，特別是印度和東南亞，印度的併

購交易量則在前九月激增５５％，達到１４５０億美元。

瑞銀集團亞太併購部聯合主管Ｓａｍｓｏｎ Ｌｏ表示，跨國企業正在審視如何處理中國業

務，指「要麼引入中國投資者，要麼退出」。報道又引述消息人士稱，美國食品業巨擘卡夫亨氏

（Ｋｒａｆｔ Ｈｅｉｎｚ）正在出售其在中國的嬰兒食品業務，估值約１﹒５億美元，第二輪

競標快將進行。

數據並顯示，同期全球併購交易額亦減少３５％，涉及亞洲的交易額下跌３６％，分析指俄

烏戰爭和全球加息導致融資成本上升，滙率波動，使併購交易具挑戰性。（ｄｗ）

