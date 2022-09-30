《經濟通通訊社３０日專訊》光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，選舉王
江為第九屆董事會董事長，選舉吳利軍為第九屆董事會副董事長，有關任職自董事會決議通過之
日起生效。
該集團指，董事會委員會方面，戰略委員會主任委員為王江、風險管理委員會主任委員付萬
軍、提名委員會主任委員為劉世平，並選舉盧鴻為第九屆監事會監事長。（ｗｈ）
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30/09/2022 07:53
光大銀行（０６８１８）選舉王江任董事長，吳利軍任副董事長
《經濟通通訊社３０日專訊》光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布，選舉王
江為第九屆董事會董事長，選舉吳利軍為第九屆董事會副董事長，有關任職自董事會決議通過之
日起生效。
該集團指，董事會委員會方面，戰略委員會主任委員為王江、風險管理委員會主任委員付萬
軍、提名委員會主任委員為劉世平，並選舉盧鴻為第九屆監事會監事長。（ｗｈ）
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