《經濟通通訊社３０日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，昨天以約１１４１萬元出
售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）２３萬股，帳面收益約１２０﹒４萬元。
該集團指，以每股平均價約４９﹒５９元沽售中移動股份，出售提供投資變現的機會，將增
強流動性，擬將出售所得款項用作一般營運資金。該集團不再持有任何中國移動股份。（ｗｈ）
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30/09/2022 07:53
杭品生活科技（０１６８２）沽中移動股份，帳面賺１２０萬元
《經濟通通訊社３０日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，昨天以約１１４１萬元出
售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）２３萬股，帳面收益約１２０﹒４萬元。
該集團指，以每股平均價約４９﹒５９元沽售中移動股份，出售提供投資變現的機會，將增
強流動性，擬將出售所得款項用作一般營運資金。該集團不再持有任何中國移動股份。（ｗｈ）
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