  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/09/2022 07:53

杭品生活科技（０１６８２）沽中移動股份，帳面賺１２０萬元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，昨天以約１１４１萬元出
售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）２３萬股，帳面收益約１２０﹒４萬元。
　　該集團指，以每股平均價約４９﹒５９元沽售中移動股份，出售提供投資變現的機會，將增
強流動性，擬將出售所得款項用作一般營運資金。該集團不再持有任何中國移動股份。（ｗｈ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/09/2022 07:53  《國企紅籌》天津創業環保（０１０６５）發新Ａ股籌８﹒３億人幣

下一篇新聞︰30/09/2022 07:53  《國企紅籌》復醫（２１９６）控股股東沽逾１％股權套１１億人幣

其他AH股新聞
More

30/09/2022 07:53  光大銀行（０６８１８）選舉王江任董事長，吳利軍任副董事長

30/09/2022 07:53  《國企紅籌》華能國電（００９０２）子公司拓３衍生品交易業務

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【DIVA Bonus賞你】Digital Art Fair Xperience 香港2022門票

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金