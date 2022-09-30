《經濟通通訊社３０日專訊》杭品生活科技（０１６８２）公布，昨天以約１１４１萬元出

售中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）２３萬股，帳面收益約１２０﹒４萬元。

該集團指，以每股平均價約４９﹒５９元沽售中移動股份，出售提供投資變現的機會，將增

強流動性，擬將出售所得款項用作一般營運資金。該集團不再持有任何中國移動股份。（ｗｈ）

