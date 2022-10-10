《環富通基金頻道１０日專訊》ＤＷＳ亞太區投資總監及新興股票市場主管Ｓｅａｎ

Ｔａｙｌｏｒ發表投資觀點。他指，在憧憬美聯儲停止加息的帶動下，全球市場從６月的低點強

勁反彈，但在８月中旬聯儲局在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ央行年會上發出鷹派訊息後再度調整

。聯儲局認為通脹比他們想像的更頑固，因此必須更強硬應對，令美國利率繼續走高而且維時更

長，短期內難以逆轉。美國８月消費者價格指數（ＣＰＩ）顯示，儘管汽油價格下降，但通脹比

之前預期的更持久，尤其是在租金等領域。而美元繼續走強對亞洲市場來說亦是真正的利淡因素

。

歐洲通脹水平同樣遠超央行目標。能源供應進一步減少的風險，令通脹壓力增大。歐洲央行

在９月的會議上前所未有地加息７５個基點以抑制通脹。預計歐洲通脹過高以及通脹預期脫錨風

險將使歐央行加快加息步伐。市場預期歐洲央行將在１０月再次加息７５個基點。



＊亞洲通脹較溫和，惟疫情封控下需求疲弱＊



相較之下，亞洲通脹情況相對溫和。亞洲的通脹並非需求而是供應驅動，而且勞動力市場較

弱，尤其是在中國。８月份中國１６至２４歲青年的失業率攀升至１９﹒９％，這是因為相較發

達經濟體，亞洲國家在新冠疫情期間的財政支出較低。亞洲的債務負擔由私營部門和家庭承擔而

非政府，而且政府亦未有向家庭提供太多經濟補助。大多數亞洲國家還未完全解除疫情控制措施

，因此需求疲弱。然而，明年亞洲經濟全面開放後，需求狀況可能會發生變化。

儘管通脹率較低，亞洲大多數央行已提前加息，但加息幅度未及西方國家。事實上，亞洲最

大的兩家中央銀行日本銀行和中國人民銀行仍維持中性貨幣政策立場以支持經濟。美國與日本的

利差、經濟增長放緩和油價上漲等因素為日圓帶來龐大壓力，每美元兌日圓自５月以來已從

１２８升至１４５。疫情封控措施和低於預期的經濟增長預測亦導致人民幣積弱，儘管人民銀行

嘗試抑制這些影響，但人民幣仍在近日跌破７算。



＊亞股存盈利下調風險，中國股市受清零政策打擊＊



亞洲市場仍面臨諸多不利因素：經濟疲弱（尤其是中國）、美國利率上升以及美元走強。未

來數月，隨著美國利率上升及經濟增長放緩，波動性和風險溢價仍然會偏高。亞洲股市表現仍乏

善可陳，尤其是北亞股市。亞洲股市目前估值合理，但存在盈利下調風險。市場預計全球股市明

年回報不高並且較以往波動，而亞洲股市則具備更高的中期回報潛力。然而，看好亞洲股票多於

發達市場股票，目前仍為時過早。中國市場是亞洲股市表現不佳的主要因素，當中國經濟和股市

開始改善時，亞洲股市很可能跑贏全球股市，但在此之前需要保持耐心。

中國股市受到中國疫情的清零政策打擊。儘管中國經濟在２０２０年面對清零政策仍迅速復

甦，但今年更多的封控措施確實打擊消費者信心，而且工資增長緩慢，消費委靡不振。另一個令

人擔憂的領域是中國房地產市場。部分失望的購房者選擇停供「爛尾」項目的按揭貸款，而開發

商則無力應對龐大債務和不斷上升的違約風險。中央政府正在積極介入，幫助部分開發商完成爛

尾項目。中國政府或會推出更多持久政策以解決房地產市場根深蒂固的問題和消極情緒。



＊中國科網股受制消費疲弱，中國股市受政策支持＊



監管風險並非新鮮事，中國股票市場亦已大致反映互聯網行業的監管風險。因配合共同富裕

新政而衍生的監管變革已經出台，而且大多已付諸實行。儘管如此，中國互聯網行業仍然是消費

者行業，並受到國內疲弱消費情緒影響，因此，要降低互聯網行業的風險溢價必須先提振消費。

此外，美國總統拜登簽署晶片法案以及關於促進生物技術與生物製造創新的行政命令，亦打擊中

國的其他新經濟領域。

中國股票市場目前的偏低估值，已大致反映負面經濟環境的影響，下行空間或已不大。相對

而言，美國市場估值過高，而且經濟前景轉差，目前全球偏向避險並保持輕倉，加上中國政府提

供充足的政策支持，部署中國股市有望跑贏全球。未來幾個月，中國股市前景或會逐漸改善，尤

其是在１０月召開的中共二十大結束之際，中國政府的重心可能會從政治轉向經濟。四大可能推

動中國股市的因素為：宣布結束清零政策，對房地產市場提供更多支持，地緣政治緊張局勢緩解

，以及有關中美存託憑證（ＡＤＲ）退市風險的好消息。



＊印度印尼股票受惠經濟增長，日股須小心篩選＊



在北亞其他地區，由於美國國內復甦已見頂，韓國和台灣股市前景備受挑戰。隨著需求從商

品轉向服務，加上全球經濟增長放緩，市場對科技和半導體的需求正在減弱。另一方面，印度是

股市風暴中的堡壘，並維持主要持倉地位。從２０２１年１０月到２０２２年６月底，大量外國

機構投資者離開印度股市，流出資金達４００億美元。現時情況改善，在油價回落、估值偏低以

及增長前景更勝中國的情況下，外國投資者逐步回流，而金融、非必需消費品和汽車等行業仍然

具有吸引力。從中期來看，印度經濟和盈利增長依然樂觀，印度股票仍是增持首選。

日本股票估值合理而且收益穩健，但關鍵在於小心篩選。日本股市持續受日圓貶值打擊，但

從盈利角度來看，日圓疲弱的影響比想像中小。美國和日本之間的收益率差距不斷擴大，顯然對

日圓不利。由於今年日本央行突然改變貨幣政策的風險較低，日圓應該會繼續偏軟。此外，日本

正受消費者情緒疲弱和國內需求不振之苦，消費者情緒之低堪比２００８年的全球金融危機時期

。酒店、餐飲和交通等服務業仍相對低迷。隨著日本放寬新冠防疫限制和邊境管制，上述行業的

前景應會改善。

最後，東盟股市將繼續受惠於邊境重開、旅遊業復甦和大宗商品價格上漲等因素，而印尼股

票可重點吸納。隨著經濟重啟後國內活動正常化，加上以大宗商品為主的強勁出口，配合溫和的

貨幣政策，令整體經濟增長相當可觀。新冠肺炎還加速數碼化，提高了醫療保健、教育和就業等

行業的效率和服務，特別是印尼的小型企業，更借助大規模電子商務之便，在新冠疫情期間提高

了抵禦能力。



＊亞洲投資級債券保持韌性，惟要避買中國高收益債＊



因亞洲國家具有更高儲蓄率，企業財務狀況健康，以及相對於發達市場債券質素更佳，亞洲

債券繼續提供具吸引力的選擇。特別是亞洲投資級債券，在全球市場波動中仍能保持韌性。由於

企業基本面亮麗，且相對於高收益債券波動較小，亞洲投資級債券繼續受到投資者青睞。

在亞洲債券領域，要對中國債券保持謹慎，特別是房地產市場領域的中國高收益債券，因為

該領域的壓力還未有減輕跡象。除非政府對房地產市場提供更多支持，否則即使估值合理，現在

增持中國高收益債券還是為時過早。在中國債券以外，印度和印尼由於具結構性增長和活躍的大

宗商品交易，也提供不俗的投資機會。



＊人幣或緩慢貶值，惟料受疫情改善及增長前景支撐＊



疫情清零政策的成本具有高度不確定性，加上中國央行的寬鬆貨幣政策與聯儲局日益強硬的

政策相悖，繼續對中國債券和人民幣構成壓力。自４月中旬以來，由於新冠肺炎的爆發和主要城

市重新實行嚴格的封控措施，人民幣兌美元匯率大幅走弱。展望未來，人民幣可能會跟隨其他亞

洲貨幣的趨勢，對強勢美元緩慢貶值。如果中國繼續保持充裕的貿易順差並控制資本外流，人民

幣貶值的壓力應該不會太大。此外，新冠疫情的改善和２０２２年下半年的增長前景應對人民幣

有一定支撐。（ｗａ）

