《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三大趨勢折射上市公司質量穩步提升

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《國務院關於進一步提高上市公司質量的意見》已發布兩周年，退市公司數量明顯增多、並購重

組市場整體穩中向好、公司治理能力不斷提高，三大趨勢折射上市公司質量穩步提升。



基金重倉股十年變遷，「管窺」經濟轉型升級

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最新披露的重倉股數據顯示，與十年前金融房地產「搭台唱戲」截然不同，截至今年６月底，以

寧德時代為代表的新能源板塊整體強勢崛起，占據「半壁江山」。科技創新、消費板塊也日益為

公募基金青睞。



流動性料保持合理充裕

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存款類機構以利率債為質押的７天期回購利率（ＤＲ００７）昨日降至１﹒４１％，較９月末回

落近７０個點子，表明國慶假期過後公開市場操作力度下降及人行逆回購到期自然回籠，並沒有

改變市場資金面跨季後回歸寬鬆的局面。





《上海證券報》



中國債券市場在開放中大發展

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自２０１６年起，中國就已成為世界第二大債券市場。截至２０２２年５月末，中國債券市場總

規模達１３９萬億元（人民幣．下同），較２０１２年末增長了４﹒３倍，穩居世界第二。



設備更新改造貸款加快落地

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即使是在國慶節長假期間，各地的銀行也馬力全開，推動設備更新改造貸款早投放、早落地。據

統計，遼寧、山東、北京、上海、天津、重慶等地已有相關項目的貸款投放或簽約進展。



前三季度地方新增專項債發行逾３﹒５４萬億元

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記者梳理發現，今年前三季度，地方新增專項債發行超過３﹒５４萬億元。其中，９月新增專項

債２４１億元。專家預計，今年四季度有望提前下達部分明年新增專項債額度，可能和去年提前

下發的１﹒４６萬億元持平或略高一點。





《證券時報》



各方齊發力假期「不歇腳」，穩經濟再吹集結號

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國慶節期間，從中央到地方，從政府部門到銀行業金融機構，都在加班加點推進專項再貸款、財

政貼息等政策落地，加快推進製造業、社會服務等領域設備更新改造，加大貸款投放力度，盡早

形成現實需求。



多行業回暖向好，商家借勢布局激發消費潛力

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在傳統樓市「銀十」重要節點，疊加此前首套個人住房公積金貸款利率下調等多個利好政策出台

，房企加快推盤促銷。今年國慶黃金周，不少房企聯動全國各項目推出打折優惠，紛紛通過大幅

度折扣、送大禮等方式吸引購房者。



國慶近郊遊火熱，彰顯消費需求活力

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今年國慶長假全國國內旅遊出遊４﹒２２億人次，顯示出消費者的消費需求並沒有消失。文旅部

數據顯示，前往城郊公園、城市周邊鄉村、城市公園的遊客占比居於前三位，分別達２３﹒８％

、２２﹒６％和１６﹒８％。（ｌｃ）

