《神州經脈》俄烏局勢再度惡化，烏克蘭首都基輔市遭俄軍導彈襲擊，造成人員傷亡。滬深

股市國慶長假期後復市，小幅高開後愈跌愈深。滬綜指開市微升０﹒０８％後轉跌，午後一度低

見２９６８﹒２８點，５月１０日以來首次失守三千關，收市仍跌１﹒６６％，報

２９７４﹒１５點。深成指午後同樣跌勢加劇，收挫２﹒１７％；創業板跌２﹒３％。兩市約

４０００股飄綠，美國商務部上周五公布一系列出口限制措施，芯片股捱沽，化工、有色金屬股

跌逾１％；金融股偏軟；煤炭股、房地產、水泥股靠穩。

國慶黃金周長假結束，人民銀行即收水。人行在上周六及周日（８日及９日）分別開展

１７０億元（人民幣．下同）、２０億元７天期逆回購操作，中標利率持平２％，單周淨回籠

５９２０億元。人行今日再淨回籠９１０億元。換言之，國慶假後三日已共收水６８３０億元。

假期後資金表現活躍，兩市全日成交增至６２８０億元，較上日（９月３０日）的超低成交大增

１２％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國商務部上周五（７日）收緊出口管制，以限制中國獲得先進芯片、開發超級電腦，以

及製造先進半導體的能力，並將３１間中資企業，包括記憶體大廠長江存儲，列入未經核實出口

管制清單，美國企業向名單上的公司發貨前，必須進行額外調查，或需要申請更多許可證。外媒

指出，此舉再次擴大了在遏制中國技術和軍事領域發展方面的努力。美國商務部官員表示，如果

新限制措施涵蓋所有中國的工廠，則在中國設廠的南韓和台灣芯片製造商可能亦會受到影響。在

北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上回應有關美國對芯片實施新的出口管制的提問稱，美方

做法阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈的穩定和世界經濟恢復都會造成衝擊；

又指美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化阻擋不了中國發展，只會封鎖自己，反噬自

身。不過，美國國防部８日批出「國家安全豁免」，容許恢復交付違規使用中國零件的Ｆ－３５

戰機。國防部批出豁免書，容許現有合約中、正生產的１２６架戰機豁免相關規定，最後交付日

期預料為明年１０月。官員強調做法對維護國家安全利益是必要。



２﹒ 美國９月非農就業數據超出市場預期，市場料聯儲局下月繼續推出大幅加息的鷹派政策，

支持美元上周五（７日）走高。美匯指數連續第３個交易日上行，上周累積漲０﹒６％。內地國

慶長假後復市，人民幣中間價小幅上調６點子三連漲，即期匯率（ＣＮＹ）則低開６９點子，此

後失守多個關口，全日瀉５０９點，收報７﹒１４４０，結束兩連漲。瑞穗銀行亞洲首席策略師

張建泰稱，中國動態清零防疫政策一直讓經濟承壓，市場參與者期待中共二十大換屆後會否有政

策調整的信號。而美國非農數據強勁意味著美國聯儲局１１月繼續激進加息，美元和美債收益率

料延續強勢。投資者將目光投向本周晚些時候的美國通脹數據。人行宏觀審慎管理局周日在人行

網站發文稱，２０２２年８月末，境外機構持有境內金融市場股票、債券、貸款及存款等金融資

產規模合計近１０萬億元。得益於金融市場對外開放不斷深化，人民幣投融資貨幣功能較快提升

，證券投資在跨境人民幣收付中的佔比由２０１７年的３０％左右上升至２０２１年的６０％左

右。



３﹒ 內地疫情於國慶假期後反彈，全國昨日（９日）新增本土確診及無症狀感染合計１９３９

宗。二十大即將召開之際，北京再新增１６宗本土個案，自上月２９日以來，北京累計逾４０宗

本土感染，涉及８個區，包括朝陽區、豐台區和大興區等。北京衛健委通報，９日新增１３例本

土確診病例和３例無症狀感染者，分別在東城區、朝陽區、房山區、通州區和大興區。北京市衞

健委指，境外輸入、京外輸入仍然是北京疫情防控的最大風險，呼籲進返北京的民眾要嚴格執行

「三天兩檢」，遵守７日內不聚餐、不聚會和不前往人員密集場所的防疫要求。上海市近期因十

一假期人員流動導致疫情反彈，昨日上海新增本土新冠肺炎確診病例３例和無症狀感染者３１例

，較上日增逾六成，並創７月１４日以來新高。繼松江、普陀兩區部分區域核酸篩查後，閔行、

徐匯等９區昨日展開全員核酸篩查。這次是上海自今年６月封城結束後最大規模的一次全員核酸

篩查。官媒《人民日報》發表評論文章再為「動態清零」護航。文章強調，疫情尚未遠去，大考

仍在繼續。實踐深刻啟示「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。



４﹒ 九月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得４９﹒３，較８月下降

５﹒７個百分點，６月以來首次落至榮枯線以下。此前公布的９月財新中國製造業ＰＭＩ下降

１﹒４個百分點至４８﹒１，與５月持平，同為近五個月來低點。兩大行業ＰＭＩ回落，拖累財

新中國綜合ＰＭＩ放緩４﹒５個百分點至４８﹒５，為６月以來首次降至收縮區間。財新中國製

造業ＰＭＩ走勢與國家統計局不同，服務業和綜合ＰＭＩ走勢則與統計局一致。從分項數據看，

９月服務業經營活動指數和新訂單指數不同程度回落，均為６月以來首次降至收縮區間，顯示供

需雙弱。與之相反，服務業新出口訂單指數重回擴張區間，雖然擴張幅度有限，但結束了此前八

個月的收縮態勢。服務業供需同時下滑，拖累就業加速收縮，９月服務業就業指數繼續處於收縮

區間，降至６月以來最低。財新智庫高級經濟學家王喆表示，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，疫情

管控措施對經濟的負面影響依然較為顯著。當前經濟運行的主要矛盾在於就業不足、需求不振、

預期不穩，對此施策重點應集中與促進就業、發放補助、提振需求。並通過傳遞政策信號培育市

場主體信心。



５﹒ 工信部、市場監管總局、國家能源局三部門近期集體約談部分多晶硅骨幹企業及行業機構

。三部門表示，近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，存在部分企業炒作哄抬價格

等因素，要求企業不搞囤積居奇、借機炒作等哄抬價格行為，加快在建項目建設。當局特別指出

，近期國內光伏產業部分環節產品價格持續急劇上漲，引發產業鏈供應鏈劇烈震盪，其中既有國

際貿易環境複雜、新冠疫情反覆衝擊、下游需求大幅增長、各環節建設周期差異等原因，也有部

分企業炒作哄抬價格、個別從業者囤積居奇等因素。硅料價格正處在十年來的最高水平，早前為

避免過度解讀、造成誤解，中國有色金屬工業協會硅業分會９月初要求機構暫停發布硅料價格數

據。



６﹒ 由於嚴格的新冠疫情管控措施抑制了人口流動，內地國慶長假期期間，旅遊和消費急劇下

降。文化和旅遊部數據中心測算，２０２２年國慶節假期７天，全國國內旅遊出遊４﹒２２億人

次，同比減少１８﹒２％，按可比口徑恢復至２０１９年同期的６０﹒７％。實現國內旅遊收入

２８７２﹒１億元，同比減少２６﹒２％。電影票房方面，據燈塔專業版數據，２０２２年國慶

檔總票房達１４﹒９６億元，其中《萬里歸途》表現突出，佔總票房近七成。貓眼娛樂公布，截

至７日下午１點，國慶檔票房收入僅達到１４億元。這不到去年國慶黃金周票房收入的三分之一

，也遠不及２０２０年近４０億元的票房收入。此外，國務院同意在天津、上海、海南、重慶暫

時調整實施有關行政法規規定的批覆，同意自即日起至２０２４年４月８日，在相關省市暫時調

整實施《旅行社條例》《民辦非企業單位登記管理暫行條例》的有關規定。允許在上海、重慶設

立並符合條件的外商投資旅行社從事除台灣地區以外的出境旅遊業務。



７﹒ 人民銀行國慶假期前宣布下調首套個人住房公積金貸款利率，財政部、稅務總局同日宣布

購房退稅優惠。據內媒報道，深圳地產商在國慶假期期間加大力度促銷，大幅度折扣、「送大禮

」等方式吸引購房者。報道指，深圳在售的新房項目推出假期促銷活動，商務公寓的折扣最大，

多個住宅新盤項目都推出８﹒８折到９﹒６折的折扣活動，也有商務公寓以「工抵房」名義推出

特價房，龍華區更有商務公寓推出的折扣相當於備案價的５折。據內媒引述統計，在深圳市場，

截至２０２２年９月２８日，深圳當月新房住宅供應已達１０６９３套，環比增長１１５﹒７％

，創年內月度供應最高值。９月中下旬成了住宅供應主要集中期，多個新盤在國慶節前取證，加

入「搶客」大戰。此外，廣州２０２２年第三批集中供地結束，此次供地共掛出１８宗地塊，

１３宗底價成交、２宗溢價、３宗流拍，共獲土地出讓金４７９億元人民幣，總成交建面３５３

萬平方米。分析指出，相比第一、二批次集中供地，廣州土地市場熱度下降明顯，參拍房企數量

及報價次數明顯減少，多宗地塊均以底價成交。



８﹒ 據《上海證券報》梳理中國債券信息網等公開信息顯示，今年前三季度，中國地方債已發

行６﹒３４萬億元，新增債發行４﹒２４萬億元。其中，新增專項債３﹒５４萬億元。從資金投

向來看，９月新增專項債券發行２４１億元，主要投向保障性安居工程、交通基礎設施、市政和

產業園區基礎設施，佔比分別為４９﹒３８％、１７﹒１６％、１６﹒７％。另外，從１０月來

看，本月地方債發行將迎來小高峰。截至目前，已有１０多個省份披露了發債計劃，計劃１０月

發行的新增專項債有近３０００億元。其中，河北、四川、山東、雲南等地計劃發債都超過了

３００億元。另據同花順ｉＦｉｎＤ統計數據顯示，今年前三季度，共有５５家商業銀行發行

６５隻二級資本債，合計發行規模高達６３６７﹒６５億元，發行規模不但較去年同期大增

１１４﹒２１％，且已經超過了２０２１年全年的發行規模。其中，國有六大行前三季度合計發

行二級資本債規模就高達４２００億元，佔全部二級資本債規模的比例高達６６％。（ｗｌ）

