《經濟通通訊社１０日專訊》內地政府在國慶長假前夕推出系列救樓市「組合拳」，除下調

首套住房公積金貸款利率外，還包括調整差別化住房信貸政策、居民換購住房享個稅退稅優惠等

。政策利好下，內房股今日亦見反彈，海泰發展（滬：６０００８２）漲停，天房發展

（滬：６００３２２）飆升７％，招商蛇口（深：００１９７９）揚５﹒３％，華發股份

（滬：６００３２５）升半成，萬通發展（滬：６００２４６）、中洲控股

（深：００００４２）升３﹒１％，中交地產（深：０００７３６）升２﹒６％。

人民銀行日前宣布下調首套個人住房公積金貸款利率；十一假期復工後，各地紛紛調整所在

省市的相應規定，以落實中央政策。據內媒整理，目前已有杭州、無錫、鄭州、南寧、石家莊、

天水、吉林、瀘州、襄陽、宜昌等多個城市發布相關公告。

中泰證券宏觀團隊指出，今年４月以來，儘管人行下調首套房貸利率下限，並兩次下調５年

期ＬＰＲ，但地產銷售情況仍有波折：一是爛尾樓事件衝擊干擾預售屋銷售，二是多地疫情反覆

，三是房價持續下跌，降低居民預期及購房意願。不過，政策效果逐漸增強，特別是從需求面加

大支持力度，將有助於改善此前的偏弱預期，地產景氣有望迎來明顯好轉。（ｃａ）

