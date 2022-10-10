《經濟通通訊社１０日專訊》寧德時代（深：３００７５０）９月３０日公布一項投資協議

，投資完成後，寧德時代有望成為銅鈷龍頭－－洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）

的第二大股東。兩股早段疲弱，寧德時代跌１﹒８６％，報３９３﹒４５元（人民幣．下同），

失守４００元關口，為５月以來首次。洛陽鉬業Ａ股跌２﹒１２％，報４﹒６２元，Ｈ股跌逾半

成。

寧德時代公告，國宏集團擬以其持有的洛陽礦業集團有限公司１００％的股權對寧德時代全

資子公司四川時代進行增資。

本次交易前，國宏集團隸屬於洛陽市國資委，旗下洛礦集團持有洛陽鉬業２４﹒６８％股權

，為第二大股東。本次交易完成後，洛礦集團將成為四川時代全資子公司，四川時代將通過洛礦

集團間接持有洛陽鉬業２４﹒６８％的股份，成為洛陽鉬業間接第二大股東。

寧德時代稱，無意謀求洛陽鉬業的控制權。除此次交易外，未來三年內將不會增持洛陽鉬業

的股份。本次交易符合公司業務發展需要，有助於深化與洛陽鉬業的產業合作，通過發揮各自優

勢，共同布局全球新能源相關金屬資源，打造具有韌性的全球供應鏈體系。（ｄｗ）

