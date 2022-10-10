《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市城市數字化轉型工作領導小組辦公

室周六（８日）發布的《上海市製造業數字化轉型實施方案》提出，將加快工業元宇宙創新應用

。

《方案》指，要加快５Ｇ、ＡＩ、ＡＲ╱ＶＲ╱ＭＲ、區塊鏈、數字孿生等數字技術在製造

業領域的深度拓展和融合應用。聚焦航空、汽車、核電、生物醫藥、消費品等領域，建設一批應

用場景。建設航空、時尚消費品工業元宇宙平台，實現全生產要素互聯、顯性化智能決策與輔助

生產管理，以及產品全生命周期的透明化管控。推動產學研用融多方協同，聯合打造５個以上工

業數字化創新中心等。

同時，上海還將挖掘一批工業數據場景，推動數據與行業知識創新融合。推進製造企業數據

管理能力建設，完成１００家製造業企業ＤＣＭＭ（數據管理能力成熟度評估模型）貫標。形成

行業內的數據交易框架、算法流通策略及算力共享機制，鼓勵產業鏈上下游加大數據共享與數據

交易活躍度，推動１００個高質量工業數據集在上海數據交易所掛牌交易。

《方案》提出的目標是，到２０２５年，上海市規模以上製造業企業數字化診斷全覆蓋，數

字化轉型比例不低於８０％；五大新城規模以上製造業企業完成智能工廠Ｌ２級改造提升。全市

工業互聯網核心產業規模達２０００億元人民幣。形成「１２３４５」即１０個試點示範園區、

２００家示範性智能工廠、３０個工業互聯網平台、４０家「工賦鏈主」、５０個超級場景等製

造業數字化轉型全方位引領格局。

