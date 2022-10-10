《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》原中國鐵路總公司黨組書記、總經理盛光

祖涉嫌受賄、利用影響力受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前

，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對盛光祖作出逮捕決定。

此前中紀委通報，盛光祖嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴

重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪。盛光祖理想信念喪失，政治意識淡漠，對抗組織

審查，熱衷迷信活動；違反中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊等活動安排，收受可能影響

公正執行公務的禮品；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；對親屬失管失教，縱容、默許親

屬倚仗其職務影響謀取私利；將公權力當作攫取私利的工具，「靠海關吃海關」、「靠鐵路吃鐵

路」，用人腐敗和用權腐敗交織，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬等方面謀利，並非

法收受巨額財物。

盛光祖現年７３歲，２０１８年３月退休，退休前為全國人大財經委員會副主任委員，屬正

部長級官員。他長期在鐵路系統工作，曾任海關總署署長，也是末任鐵道部部長及首任中國鐵路

總公司總經理、黨委書記。

