《經濟通通訊社１０日專訊》國務院常務會議近日對製造業、服務業、社會服務領域和中小

微企業、個體工商戶等在第四季度更新改造設備，支持銀行以不高於３﹒２％利率投放中長期貸

款。人行並設立２０００億元（人民幣．下同）以上設備更新改造專項再貸款提供資金支持，中

央財政為貸款主體提供貼息，貼息後的實際貸款利率不高於０﹒７％。

為推動上述設備更新改造貸款加快落地，全國各地的銀行即使在國慶節長假期間也馬力全開

，加班加點，抓緊重要的窗口期和機遇期。據不完全統計，遼寧、山東、北京、上海、天津、重

慶等地已有相關項目的貸款投放或簽約進展。

數據顯示，截至１０月３日，廣東金融機構累計投放重點領域設備更新改造項目貸款４筆、

金額４０２１萬元；截至１０月５日，雲南金融機構完成貸款發放５筆，金額１６４２萬元；截

至１０月６日，重慶轄內金融機構為２個項目投放貸款２９６１萬元。

此外，還有不少項目已經完成貸款簽約。國慶節長假期間，北京設備更新改造貸款合同簽約

額已超１２０億元；甘肅設備更新改造項目貸款簽約金額超４１億元；天津轄內６家金融機構與

項目主體簽約金額合計約４４億元；截至１０月６日，重慶轄內金融機構設備更新改造貸款合同

簽約額合計６１億元；湖北設備更新改造貸款合同簽訂金額約７２億元。

從投資領域來看，在專項再貸款政策支持的１０個領域中，衛生健康和教育領域是首批設備

更新改造貸款的熱門投向，文旅體育、產業數字化轉型、節能降碳等領域也較受青睞。（ｌｃ）

